Datça'da hibe destekli zeytinyağı fabrikası hizmete açıldı

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesinde kırsal kalkınma desteklemeleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlarının 13. etabından 2020 yılında faydalanan bir firmasının zeytinyağı fabrikası düzenlenen tören ile hizmete açtı.

Datça'nın Kırsal Sındı Mahallesi'nde kırsal kalkınma desteklemeleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlarının 13. etabından 2020 yılında faydalanan özel bir firma zeytinyağı fabrikasını ilçe halkının hizmetine sundu. Yatırım proje toplam tutarı 2 milyon 821 bin 400,61 TL olan ve verilen hibe tutarı 1 milyon 134 bin 853 TL olan zeytinyağı fabrikasında 8 kişiye istihdam sağlandı.

Fabrikanın günlük 70 ton zeytin işleme kapasitesine sahip olduğunu ifade eden fabrika sahibi Kadir Pehlivan, "Buradaki sistem tamamen soğuk sıkım üzerine kurulu. Makinelerimiz günlük 70 ton kapasiteyle çalışıyor. Buradaki atık olayımız sıfır. Her şey yer altında. Çevreye herhangi bir kirlilik vermiyoruz. Yerin altında yaklaşık 500 tonluk atık kara su atık havuzumuz var. Bölgemizdeki çiftçilerimizin zeytinlerini alarak işliyoruz. Amacımız, burada üretilen zeytinyağlarını Avrupa ve Asya pazarına pazarlamak" dedi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise, bu tür işletmelerin açılmasının ülke ekonomisine katkı sağladığını ifade ederek yöre halkına fabrikanın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Saylak, ayrıca yatırımcıları açılan 15. etap başvurularına da davet etti.

Konuşmaların ardından zeytinyağı fabrikası açılış kurdelesinin kesilmesi ile bölge üreticilerinin hizmetine açıldı. - MUĞLA