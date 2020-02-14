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Darüşşafaka Tekfen, Türkiye Kupası'nda finalde

SALON: AnkaraHAKEMLER: Mehmet Keseratar, Alper Altuğ Köselerli, Can MavisuDARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Ramirez 2, Sinan Güler 8, Erkan Veyseloğlu 2, Hamilton 8, Jones 8, Kartal Özmızrak 25, Berk Demir 8, Doğuş Özdemiroğlu 13, Colson 11, Mahir AğvaGALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 14, Harrison 15,...

14.02.2020 19:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:29
Darüşşafaka Tekfen, Türkiye Kupası'nda finalde

SALON: Ankara

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Ramirez 2, Sinan Güler 8, Erkan Veyseloğlu 2, Hamilton 8, Jones 8, 25, Berk Demir 8, Doğuş Özdemiroğlu 13, Colson 11, Mahir AğvaGALATASARAY DOĞA : Webster 14, Harrison 15, Poythress 7, Auguste 11, Göksenin Köksal 15, Hasan Emir Gökalp 2, Can Korkmaz 4, Ege Arar, Ayberk Olmaz 31'İNCİ PERİYOT: 13-20İLK YARI: 37-383'ÜNCÜ PERİYOT: 56-505 FAUL: 39.46 Johnathan Hamilton (Darüşşafaka Tekfen)

Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa 'yı 85-71 mağlup ederek finale yükseldi.Birinci periyotta Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmaya hızlı hücumlardan sayı üreterek başladı. Sarı kırmızılılar Göksenin Köksal ve Webster ile etkili olurken ilk periyodu Galatasaray Doğa Sigorta 20-13 önde tamamladı.İkinci periyotta periyoda potasını iyi savunarak başlayan Darüşşafaka Tekfen, 20-20'lik eşitlik sağladı. 4 sayılık farkı koruyamayan Darüşşafaka Tekfen, 24-24 eşitlikte oyunu mola ile kesti. Devre arasına Galatasaray Doğa Sigorta'nın 38-37 üstünlüğüyle girildi.Üçüncü periyotta Darüşşafaka Tekfen, Kartal Özmızrak'ın etkili oyunuyla bulduğu 8 sayı ile 56-50 öne geçti. Galatasaray Doğa Sigorta hücumda skor üretmekte zorlandı ve rakibinin sayılarına engel olmadı. Periyot 56-50 Darüşşafaka Tekfen'nin üstünlüğü ile tamamlandı.Dördüncü periyotta ilk 1 dakikalık sürede sayı üretemeyen sarı kırmızılı ekip, rakibinin hücumlarına engel olmadı ve 61-50 geriye düştü. Göksenin Köksal ve Auguste ile sayı üreten Galatasaray Doğa Sigorta, savunmada Kartal Özmızrak'ı durduramayınca fark kapanmadı: 71-60. Kalan dakikalarda pota altı savunmasını iyi yapan Darüşşafaka Tekfen, hücumda hata yapmadı ve karşılaşmayı 85-71 galip tamamladı.

Bugün oynanacak Fenerbahçe Beko - Türk Telekom müsabakasının galibi, Türkiye Kupası finalinde Darüşşafaka Tekfen'in rakibi olacak.


Kaynak: DHA
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