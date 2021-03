Darüşşafaka: Eğitimde fırsat eşitliği ücretsiz sınavla başlıyor

Anne ve/veya babasını kaybetmiş, maddi durumu elverişsiz öğrencilere 8 yıl boyunca tam burslu, nitelikli eğitim imkanı sunan Darüşşafaka'ya giriş sınavı için başvurular başladı.

Sınavın 30 Mayıs Pazar günü, 28 il merkezinde yapılacağını ifade eden Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, "Kriterleri taşıyan her çocuğumuza açık olan bu sınav, tamamen ücretsiz. Türkiye genelinde kriterlere uyan 10 bine yakın çocuğumuz var. Bu onların hayatlarını değiştirecek bir fırsat" dedi.

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olarak 1863 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, gelecek yıl okula başlayacak yeni öğrencileri için sınav başvuru sürecinin başladığını açıkladı. "Eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla annesini veya babasını kaybetmiş, maddi durumu elverişsiz öğrencilere 8 yıl boyunca tam burslu kolej eğitimi imkanı sunan Darüşşafaka'ya girişler her yıl düzenlenen bir sınav üzerinden gerçekleşiyor. Tamamen ücretsiz olan sınav için takvim ve detaylar da netleşti.Söz konusu sınav, 30 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10: 00'da Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 28 il merkezinde gerçekleşecek. Sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van 'da yapılacak.Sınava Türkiye'nin her ilinden başvuru kabul edilecek; söz konusu 28 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına ise Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek. Sınav için başvurular 24 Mayıs tarihine kadar devam edecek.Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, "Sınavımıza, Türkiye'nin her ilinden annesi veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, 4'üncü sınıf öğrencileri katılabiliyor" dedi ve ekledi: "Sınavımızda başarılı olan öğrencilerimizin maddi durum kontrollerini gerçekleştiriyor ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte onları evlerinde ziyaret ediyoruz. "Daha sonra öğrencilerimiz sağlık kontrollerinden geçiyorlar. Tüm bunların sonunda her yıl yaklaşık 120 yeni öğrenci bu 'Şefkat Yuvası'ndan içeri adımlarını atıyor; 5'inci sınıftan lise sona kadar 8 yıl boyunca Darüşşafaka'da tam burslu, yatılı, İngilizce ağırlıklı nitelikli bir eğitim alıyor. "Darüşşafaka olarak bizim misyonumuz 'eğitimde fırsat eşitliği'. ve bu fırsat eşitliği aslında ilk olarak bu sınav sürecinde başlıyor. Bu yüzden diyoruz ki biz bu sınava katılımı ne kadar artırırsak, öğrencilerimize de o kadar büyük bir fırsat eşitliği sunmuş oluruz."Her yıl, Türkiye çapında sınava katılım kriterlerine uyan yaklaşık 10 bin öğrenci olduğunu ifade eden Öktem, "Ortalama rakamlara baktığımızda ise sınavımıza katılım oranı yaklaşık yüzde 15-20 seviyesinde gerçekleşiyor. Burada aileler, öğretmenler, muhtarlar başta olmak üzere toplumun tüm kesiminin desteğine ihtiyacımız var. Gelin, bu sınavı birlikte duyuralım. Çocuklarımızın yaklaşık 2 saatlerini bu sınava ayırmalarını sağlayalım. Bu 2 saat belki de onların hayatlarını baştan aşağı değiştirecek bir hikayenin başlangıcı olacak" dedi.Sınavın iki bölümden oluştuğunu sözlerine ekleyen Öktem, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birinci bölümde genel bilgi düzeyinde Türkçe-Matematik soruları, ikinci bölümde ise öğrencilerin algılaması ve yorumlanmasını ölçmek için genel yetenek soruları var. Yani burada amaç sadece bilgiyi ölçmek değil, çocuğun öğrenme becerisine de bakıyoruz. "Bizim için önemli olan çocuğun işlenebilir temel zekası. Bunun yanında yerel şartlardan dolayı özellikle bazı bölgelerden gelen çocuklarımızda bilgi eksikliği olabiliyor. Gelenlerin içinde bazen Türkçeyi zor konuşanlar oluyor. "Çocuğa baktığınızda gözleri pırıl pırıl, ışık saçıyor. O bilgi eksikliğini burada verdiğimiz eğitimle kapatıp, onun üzerine yabancı bir lisan öğretiyoruz. Onları hızla adapte edip, arkadaşlarıyla aynı seviyeye getiriyoruz."Darüşşafaka Giriş Sınavı başvuru koşulları: · T.C. vatandaşı olması· Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması· Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması· 2010 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)· 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olmasıDarüşşafaka Sınavı'na başvurmak için gerekli belgeler: · Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve "ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge" (Okul karnesi kabul edilmez.)· Nüfus cüzdanı fotokopisi· Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)· Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı· Başvuru Formu (doldurulmuş)Aday kaydı için başvurular online olarak yapılabilir.Başvuru için gerekli belgelerin Darüşşafaka Ortaokulu'na postayla ulaştırılması zorunludur. (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı