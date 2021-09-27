Dartta 2 yıl aradan sonra turnuva heyecanı yaşandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dartta 2 yıl aradan sonra turnuva heyecanı yaşandı

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Dartta 2 yıl aradan sonra turnuva heyecanı yaşandı

Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turnuvası 1. Ayak Müsabakaları, Ankara'da yapıldı.

ANKARA (AA) - Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turnuvası 1. Ayak Müsabakaları, Ankara'da yapıldı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sporcular uzun bir aradan sonra dart müsabakasında mücadele etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 2 yıldır yapılamayan Türkiye dart sıralama turnuvaları, geniş bir katımla Ankara Atatürk Spor ve Sergi Sarayı içerisindeki dart salonunda gerçekleştirildi.

Turnuvaya 500'den fazla sporcu katıldı. Müsabakaları yakından takip eden federasyon başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen de antrenörler, hakemler ve sporcularla sohbet etti.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
Norveç'te sakatlık depremi! Alexander Sörloth, Türkiye karşısında forma giyemeyecek

Norveç'te sakatlık depremi! Alexander Sörloth, Türkiye karşısında forma giyemeyecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Amelia Hamlin Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Bülent Uygun Muslera Valentin Rosier Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Binali Yıldırım Gökhan Töre Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dartta 2 yıl aradan sonra turnuva heyecanı yaşandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 13:21:08. #1.11#