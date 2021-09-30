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Dart Türkiye Şampiyonasında Denizli rüzgarı

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Dart Türkiye Şampiyonasında Denizli rüzgarı

Şehit Demet Sezen Dart Türkiye Şampiyonasına katılan Denizli Dart takımı, tüm kategorilerde 20 madalya kazanarak şampiyonaya damga vurdu.

DENİZLİ (İHA) - Şehit Demet Sezen Dart Türkiye Şampiyonasına katılan Denizli Dart takımı, tüm kategorilerde 20 madalya kazanarak şampiyonaya damga vurdu.

24-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Spor Sergi Sarayı Dart Salonunda düzenlenen Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 1. Ayak müsabakaları, kıyasıya mücadeleler sonunda tamamlandı. Minik-Yıldız-Genç ve Büyükler olmak üzere 4 kategoride 30 ilden 500 sporcunun katıldığı müsabakalarda Denizli'yi 6 kulüpten 50 sporcu temsil etti.

Madalya avcıları

Milli takım havuzunda birçok sporcusu bulunan ve son yıllarda ülke ve dünya çapında elde ettiği başarılarla adına duyuran Denizlili Dart sporcuları bu turnuvada da madalyaları topladı. Miniklerde Ömer Türkaslan, Yıldız kızlarda ise Ceylin Ataş ve Esma Doğan Türkiye Şampiyonu oldu. Yarıştığı bir diğer kategori Genç Kızlarda da şampiyonluk ipini göğüsleyen Ceylin Ataş ve Genç kadınlarda 1. ve 2. olan milli takım sporcumuz Merve Erden altın madalyaya uzandı. 6 altın, 5 gümüş ve 9 bronz madalya ile toplamda 20 madalya alan Denizlili sporcular kırılması zor bir rekora imza attı.

Ekim ayında Kemer'de

Katıldıkları şampiyonalardan madalyalarla dönen Denizlili dart sporcularını turnuva sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu tebrik etti. Denizli'ye döndükten sonra yeniden çalışmalara başlayan dartçılar, Ekim ayında Antalya Kemer'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası için hazırlıklara başladı. - DENİZLİ

Dart Türkiye Şampiyonasında Denizli rüzgarı

Dart Türkiye Şampiyonasında Denizli rüzgarı

Dart Türkiye Şampiyonasında Denizli rüzgarı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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