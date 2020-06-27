Darp mağduru engelli gencin annesi yaşadıkları kabusu anlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Darp mağduru engelli gencin annesi yaşadıkları kabusu anlattı

Pendik'te 27 yaşındaki işitme ve konuşma engelli genç, tartıştığı sevgilisinin erkek arkadaşları tarafından zorla kaçırılarak darp edildi.

Darp mağduru engelli gencin annesi yaşadıkları kabusu anlattı
27.06.2020 08:57 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:00

Pendik'te 27 yaşındaki işitme ve konuşma engelli genç, tartıştığı sevgilisinin erkek arkadaşları tarafından zorla kaçırılarak darp edildi. Saldırganlar engelli genci darp ettikleri anları sosyal medya üzerinden canlı yayınladı. Kan donduran olayda bir kişi gözaltına alındı. Darp mağduru engelli gencin annesi yaşadıkları kabusu anlattı.

Kan donduran olay, Pendik'te geçtiğimiz Salı günü meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Emrullah Temiz ile kız arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine Temiz, aynı evde yaşadığı kız arkadaşından ayrıldı. Daha sonra kızın erkek arkadaşlarından biri Emrullah Temiz'i konuşmak için yanına çağırdı. Eski sevgilisinin arkadaşının yanına giden Temiz, 6-7 kişilik bir grup tarafından zorla arabaya bindirilerek Pendik'te bir parka götürüldü. Engelli genç burada eski sevgilisinin arkadaşları tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan gençler, Emrullah Temiz'e tekme ve yumruk atarak darp etti. Gruptakilerden biri cebinden bıçak çıkarttığı bıçakla Temiz'i tehdit ederken, engelli genç aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar engelli genci darp ederken çektikleri görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınladı ve kız arkadaşından zorla özür diletti. Aldığı darbeler nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Temiz'in yürümekte güçlük çektiği öğrenilirken, olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında saldırganlardan 1'i gözaltına alındı.

ACILI ANNE OĞLUNA BUNU YAŞATANLARIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYOR

Yaşananları öğrendikten sonra hemen şikayetçi olan anne Mevlüde Çamçı, yaptığı açıklamada, "3 ay önce bir kızla internette tanışmıştı. Kız, 'Ailem beni evden kovdu' dedi ama o da yalanmış zaten ailesi kovmamış evden. Oğlumla bana görüntüler attı, ben önce kabul etmedim ama 'Ailem beni evden attı' deyince dayanamadım üzüldüm. Tamam gelin dedim ben de bir ay kaldılar. Evlenmeye de niyetleri vardı ama telefon hiç elinden düşmezdi. Ona buna mesaj atardı. Bir gün oğlum iş dönüşü içeriye girmiş odada telefonda bir erkeğe öpücük atıyor. Çocuk onu görünce direkt telefonu elinden almış mesajlara bakmış; 'Aşkım' falan yazıyor. Ben geldim, moralleri bozuk. 'Ne oldu?' dedim benim oğlan anlattı, 'İçeriye girdim başka bir erkekle konuşuyordu' dedi. Hatta bir ay yanında kaldı benim çocuğum elini bile sürmedi evleneceğiz diye. Tamam dedim, senin kararın. O akşam yol parasını da ayarladık, vapura kadar da kızı götürdü benim çocuğum. Dışarıda bırakmak istemedi. Zaten bir ay sonra benim çocuğumu tehdit etti, 'Sana dayak attıracağım' diye. Benim çocuğumu tuzağa düşüren de kızın arkadaşı benim oğlanın da arkadaşı. Benim oğlanı dolduruşa getirdi, 'Sen adam değilsin, erkeksen konuşalım' demiş bu da salı günü gitmiş ben işteydim zaten. Gitmiş tek görüşeceğim sanıyor tabi tam karşısına geçtiği an arkasından saldırmışlar. Sonra Sultanbeyli'de dövdükten sonra arabaya bindirip Pendik'e götürmüşler parka. Orada kamerayı açmışlar. Bunu hep beraber yaptılar tek bir kişi değil. Hepsinden şikayetçi oldum. Dün akşam da tehdit mesajı geldi oğluma. 'Sana af yok, kamerayı açsana' deyip küfürler etmiş. Dudakları, burnu, gözünün etrafı, kaburgaları özellikle beli çok kötü durumda. Çok tekmelemişler." ifadelerini kullandı.

(Gamze Erdemir - İzzet Aydın - Hanifi Bayar/İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı Haber
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı Haber
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez Haber
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında Haber
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi Haber
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Arıların saldırısına uğrayan 8 çocuk babası hayatını kaybetti
Arıların saldırısına uğrayan 8 çocuk babası hayatını kaybetti
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Böyle erkeklik olmaz! Kimliği bilinmeyen bir şahıs, tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü
Böyle erkeklik olmaz! Kimliği bilinmeyen bir şahıs, tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları...
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin bebek davasında üvey baba, üvey babaanne ve 2 kişiye tutuklama
Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin bebek davasında üvey baba, üvey babaanne ve 2 kişiye tutuklama
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Volkan Bozkır Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Oğuzhan Koç Safiye Soyman İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ali Koç Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mete Kalkavan
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Deprem
Şu an buradasınız: Darp mağduru engelli gencin annesi yaşadıkları kabusu anlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 09:00:45. #1.15#
title