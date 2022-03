Darıca Gençlerbirliği Başkanı Gülen'den, kulüp başkanlarına sert uyarı

KOCAELİ (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Arif Gülen, ligdeki mücadelelerin kızıştığı bu dönemde her kulübün alın terinin hakkını alması gerektiğini belirterek, teşvik primi gibi Türk futboluna gölge düşürecek teklifler yapanları ifşa edeceğini açıkladı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden ve 28 puanla 13. sırada yer alan Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Arif Gülen, takımların birbirlerine yakın puanlarda bulunduğu ve ligde mücadelenin kızıştığı bir dönemde sert bir açıklama yaptı. Bu dönemlerde ve lig sonuna doğru Türk futboluna gölge düşürecek hatalar yapmamaları konusunda kulüp yöneticilerini uyaran Gülen, her takımın alnının teriyle hak ettiği başarıları elde etmesi gerektiğini vurguladı.

"Masum gibi görünen Türk futbolunda teşvik pimi denilen bir şey varmış"

Herkesin bilip ancak çoğu kişinin bunları kamuoyuyla paylaşmaya cesaretlerinin olmadığını aktaran Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Arif Gülen, "Ben biraz farklı düşünüyorum. Çünkü hepimizin emeğine, tüm oyuncularımızın iyi, kötü, az ya da fazla bütçesine, her şeyden önce alın terine saygı olması ve gerçekten suç teşkil eden bir problemin yaşanmaması adına ben liglerin sonu kızışmadan,özellikle 3. Lig 2. Grup bu konuda beni birinci dereceden ilgilendiren taraf, çünkü benim takımım Darıca Gençlerbirliği bu grupta futbol oynuyor, bu grupta savaşıyor, yarışıyor, bu grupta keyifli ve başarılı işler yapmaya çalışıyor. Bu grubun özelinde ben tüm Türk futbolu adına bir şey söylemek istiyorum. Eyyamcılık, şike, hakem satın alma, bunlar hep böyle kulaktan duyduğumuz, hep böyle herkesin ağzına aldığı, söylediği, maçların sonucu kimin lehine, kimin aleyhine gelişirse her başkanın ya da her futbol teknik direktörünün ya da her oyuncunun söyleyebileceği şeyler. Çok net bir şekilde söylemek istiyorum; masum gibi görünen Türk futbolunda teşvik pimi denilen bir şey varmış. Ben bunu duyardım ama şimdiye kadar bu konuyla hiç muhatap olmamıştım. 4 yıldır kulüp başkanlığı yapıyorum. Ben matematiksel olarak Play-Off hattına da düşme hattına da herkesin aday olduğu şu haftalarda bütün kulüp başkanlarıma şunu söylüyorum; lütfen bütçeniz, paranız, paranızın fazlalığı, harcadığınız para yasal olarak sizi ilgilendirir. Zaten birkaç tane futbol takımı bu liglerde olmaması gereken paraları, harcamaması gereken paraları gereğinden fazla harcadılar, helali hoş olsun. Ben futbol adamı olarak bunu her türlü platformda eleştirdim. Çünkü 3. Lig de bir futbol takımının çok milyonlar harcamasının başarı olmadığını, gerek olmadığını ama adamın parası vardır, harcar. Kimse ona kanunen şu anda herhangi bir engel olmadığı için karışamaz. Fakat işin kimyasını bozması adına. Futbola hizmet etmediği anlamında ben her zaman eleştirmiştim" dedi.

"Futbol sahada kazanılsın, futbolu masaya taşımayın"

Ligin üst ve alt sıralarında bulunan futbol kulüplerinin başkanlarına seslenen Gülen, "Lütfen hiçbir zaman bizim saygınlığımıza, itibarımıza, temsil ettiğimiz markalarımızın üzerine gölge düşürecek dedikodulara bile fırsat vermeyin. Ben kendi adıma söylüyorum; benim futbolcularıma, benim teknik direktörüme, benim sportif direktörlerime, benim danışmanlarıma ya da direkt bana herhangi bir şekilde teşvik primi ya da emeğe saygısızlık göreceğim herhangi bir tavır ve davranış içerisine giren kulüp, başkan, yönetici, futbolcu, menajer ya da herhangi bir kisve altında aracıyı ifşa ederim. Canını yakarım ve elimden geldiğince onunla uğraşırım. Lütfen bırakın herkes futbolunu oynasın. Futbol sahada kazanılsın, futbolu masaya taşımayın. Buradan Merkez Hakem Kurulu'na da; lütfen, altını çizerek söylüyorum, bu konuyla ilgili şüphelendiğimiz her maçı doğru şekilde raporlayalım. Bunun kanuni olarak, yasal olarak yapalım. Burada takımına gönül veren, burada takımım için canla, başla çalışan, mücadele eden futbolcular başta olmak üzere, kulüp yöneticileri olmak üzere, taraftarlar olmak üzere herkesin hak ederek, alnının teriyle düşmesine ya da çıkmasına müsaade edelim. Oyuna gelmeyelim. Ben bir kulüp başkanı olarak bunun çok net altını çiziyorum; ben buna şahit olursam, herhangi bir şekilde sinyalini bile hissedersem o arkadaşımın ciddi anlamda ipliğini pazara çıkarırım, ifşa ederim ve canını acıtırım. Lütfen bu gibi ayak oyunlarına gelmeyelim. Türk futboluna gölge düşürmeyelim" diye konuştu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Spor