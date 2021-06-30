Dardanel, satın aldığı Yunanistan markası ile Avrupa'da elini güçlendirecek
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Dardanel, satın aldığı Yunanistan markası ile Avrupa'da elini güçlendirecek

Dardanel, satın aldığı Yunanistan markası ile Avrupa'da elini güçlendirecek
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Ekonomi

Dardanel, Yunanistan'da dondurulmuş balık ve deniz ürünleri pazarında faaliyet gösteren "G. Kallimanis" markasını satın alma sürecini tamamladı.

Dardanel, Yunanistan'da dondurulmuş balık ve deniz ürünleri pazarında faaliyet gösteren "G. Kallimanis" markasını satın alma sürecini tamamladı.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, AA muhabirine, Çanakkale'deki fabrikada 2 bin 325 çalışanla üretim faaliyetine tam kapasite devam ettiklerini söyledi.

Üretimin yüzde 25'ini ihraç ettiklerini belirten Önen, kalan kısmın iç pazarda Dardanel ve pek çok markaya yönelik olduğunu ifade etti.

Kapasitelerini artırmak için yurt içi ve dışında çalışmalarının sürdüğünü belirten Önen, "Bu konudaki ilk adımımızı komşu ülkemiz Yunanistan'da attık. Yunanistan'da yapacağımız yatırımla Yunan ekonomisine de katkıda bulunacağız. Yaklaşık 200 kişi çalışan kapasitesi bulunan üretim tesislerini tam kapasiteye geçireceğiz. Satın alma sürecini tamamladığımız G. Kallimanis markasıyla ürünlerimizi Yunanistan'dan Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edeceğiz." dedi.

Önen, Türkiye'de Dardanel tesislerinde dondurulmuş deniz ürünleri ve konserve grubundaki üretimlerinin bir bölümünü G. Kallimanis markasıyla yaparak Yunanistan'a ihraç edeceklerini dile getirdi.

???????- "Bu markanın Yunanistan'da dondurulmuş deniz ürünlerinde yüzde 27 payı var"

Komşu iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirerek ekonomiye bu şekilde de bir katkılarının olacağını belirten Önen, şöyle devam etti:

"Suyun bir tarafında Yunanlılar, bir tarafında ise Türkler yaşıyor. Bizler uzun yıllar iki ülke olarak komşuluk ilişkilerinde bulunmuşuz. Kültürlerimiz birbirine çok yakın. Netice itibarıyla bu durum ekonomik olarak birbirine bağlanınca büyük bir mana ifade edecek. Yunanistan ve Türkiye'nin tüketim alışkanlıklarına bakacak olursak Yunanistan yaklaşık 12 milyon nüfuslu bir ülke ancak Türkiye'nin tükettiği kadar deniz ürünü tüketiyor. Yani Türkiye'den kişi başı daha fazla deniz ürünleri tüketimi var. Bu markanın Yunanistan'da dondurulmuş deniz ürünleri konusunda yüzde 27'lik payı var. Böylelikle Dardanel olarak ciddi bir pazar payını almış bulunuyoruz. Aynı zamanda Yunan halkı deniz ürünleri tüketiminde çok önemli bir noktaya geldiği ve bu işi çok iyi bildikleri için 'know how' anlamında da bizim oradan alıp kendi ülkemizde de geliştireceğimiz bir sistem olacak. Bütün bunları bu şekilde oluşturduk."

Niyazi Önen, ülke ekonomilerinin büyümesinde özel sektörün payının büyük olduğunu vurgulayarak, "Markalar ve o markaların sahip oldukları pazar payları son derece önemli. Biz de ülkemizin ekonomisinin bu şekilde büyüyeceğine inananlardanız. Markalarımızla Türkiye büyüyecek. Ülkemizin, komşumuzun ciddi bir markasına sahip olmasından dolayıyla çok mutluyuz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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Dardanel, satın aldığı Yunanistan markası ile Avrupa'da elini güçlendirecek - Haberler Ekonomi
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