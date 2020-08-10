Dardanel fabrikasındaki "kapalı devre çalışma" sistemi sona erdi Çanakkale'deki Dardanel Gıda Fabrikası'nda uygulanan "kapalı devre çalışma" sistemi 14 günlük izolasyon süresinin tamamlanmasıyla sona erdi.

Çanakkale'deki Dardanel Gıda Fabrikası'nda uygulanan "kapalı devre çalışma" sistemi 14 günlük izolasyon süresinin tamamlanmasıyla sona erdi.

Dardanel'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun kararı ve tebligatıyla yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma amaçlı kapalı devre çalışan ve evlerinde izole olan çalışanların Kovid-19 testleri Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapıldı.

Şirket bünyesinde herhangi bir Kovid-19 vakasına rastlanmadı.

Pandemi tedbirleri kapsamında, geçen haftadan itibaren tüm çalışanlara her hafta test yaptırma kararı alan şirket, üretim tesislerindeki faaliyetlere sıfır vakayla devam etmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA