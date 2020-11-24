DAP Yapı tarafından yapılan Ormanköy projesine yoğun talep var

DAP Yapı tarafından hayata geçirilen Çekmeköy'deki Ormanköy projesine, "sağlıklı ev" konsepti dolayısıyla özellikle geniş aileler ve oturum amaçlı konut satın almak isteyenlerden yoğun talep olduğu bildirildi.

DAP Yapı tarafından hayata geçirilen Çekmeköy'deki Ormanköy projesine, "sağlıklı ev" konsepti dolayısıyla özellikle geniş aileler ve oturum amaçlı konut satın almak isteyenlerden yoğun talep olduğu bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, pandemi süreci tüm sektörlerde olduğu gibi, gayrimenkul sektöründe de tüketim alışkanlıklarını değiştirdi.

Konut almak isteyenler ya da evini değiştirmek isteyen artık az katlı, mümkünse bahçeli ve kesinlikle geniş balkonlu sağlıklı evlere yöneliyor.

Bu nedenle, yaklaşık 60 bin metrekareyi kapsayan doğal koru alanında, gölet ve içerisinde yer alan su bitkisi, ceylan korusu, atlar için özel padok alanı ve alabalık göleti, Ormanköy projesi tanıtım ofisine gelenlerin ilgisini çekiyor.

Aralarında çeşitli meyve ağaçlarının da bulunduğu 20 bin adede yakın bitkinin dikildiği projede, açık hava sinema ve konser alanı olarak kullanılabilecek 3 bin metrekareye yaklaşan etkinlik alanı ve 1.200 metrekarelik yarı olimpik havuz bulunuyor.

İstanbul'un yeni ulaşım akslarının tam merkezinde yer alan Ormanköy projesi, Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarına yaklaşık 10 dakikalık mesafede olmasının yanı sıra, Üsküdar-Çekmeköy Metro İstasyonu'na 2 dakika, Kuzey Çevreyolu bağlantılarına 5 dakika, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 25 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 20 dakika ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 20 dakika mesafede konumlanıyor.

1+1'den 5+1'e kadar farklı konut seçeneklerinin bulunduğu Ormanköy projesi, bahçeli, teraslı ve büyük balkonlu alternatiflerle dikkat çekiyor. Yaklaşık 200 bin metrekare alan üzerinde yer alan ve Sağlıklı Ev konseptiyle inşa edilen Ormanköy projesinin yüzde 90'ı yeşil alanlar için ayrıldı.

Öte yandan Ormanköy projesindeki, mağaza ve dükkanların yer aldığı ticari üniteler için de geçtiğimiz haftalarda ön talep dönemi başlamıştı. Ticari etki alanı olarak 2 milyon insana hitap eden Alemdağ Caddesi'nin en değerli bölgesinde, 70 adet, 68 metrekare ile 450 metrekare arasında mağaza ve dükkanın bulunduğu proje, merkezi konumuyla yatırımcılara büyük bir avantaj sunuyor.

Ticari üniteler için ayrıca 120 ay vade imkanıyla da cazip koşullar sağlanıyor. Açık hava ticaret merkezi özelliği taşıyan Ormanköy Çarşı'daki dükkan ve mağazalar, Alemdağ Caddesi üzerinde, yürüme mesafesindeki yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı, araç ve insan trafiğinin yoğun olduğu bölge halkına hitap ediyor.

Bahçeli, teraslı ve büyük balkonlu alternatiflerin bulunduğu Ormanköy projesinde, adına Villa Bahçe denilen özel üniteler tasarlandı. Tamamen oturmaya yönelik, daire gibi fonksiyonel ve kompakt, villa gibi size özel ve müstakil olan Bahçe Villaların özel bahçelerinde, organik sebze-meyveler yetiştirmek mümkün.

"Projeyi hayata geçirmeden önce 58 bin kişiden görüş aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, projeyi hayata geçirmeden önce 58 bin kişiden görüş aldıklarını belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"1999 depreminin hemen ardından deprem kriterleriyle tanışmıştık. O tarihten sonra yapılan konutların tamamı, zaman içinde güncellenen deprem yönetmeliklerine göre inşa edildi. Koronavirüs (Kovid-19) süreciyle birlikte bu kriterlere bir yenisinin daha eklenmesi gerekiyor; o da sağlıklı ev kriterleri. Pandemi öncesinde çalışmasına başladığımız "sağlıklı ev" konseptini Çekmeköy'deki Ormanköy projemizde hayata geçiriyoruz. Bunun için doktorlardan oluşan bir sağlık kurulu oluşturduk ve sağlıklı ev kriterlerini belirledik. Birincisi elbette asansör olacak. Fakat yaşadığımız konut, asansöre ihtiyaç duymadan çıkılabilecek yükseklikte olmak zorunda. Bu yüzden, Ormanköy projemizdeki bina yüksekliğini zemin+5 kat olarak sınırladık. İkincisi balkon, teras ve bahçe sağlıklı evler bahçe yoksa teras, teras da veremiyorsanız kesinlikle geniş balkona sahip olmalı. Biz 200 bin metrekarelik Ormanköy projemizin yüzde 90'ını yeşil alanlar için ayırdık. Üçüncüsü ise şifa kaynağı olan orman konusu. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki orman havası yaşlanmayı geciktiriyor. Buralarda yapılan spor aktiviteleri kronik hastalıklara da iyi geliyor. Dördüncüsü ise havalandırma sistemi. Pandemi ve sokağa çıkma yasaklarının olduğu süreçte hepimiz evlerimizde kaldık. Havaların iyi olmadığı günlerde pencerelerimizi dahi açamadık. Burada havalandırma sistemlerinin kalitesi hepimizin bir numaralı önceliği oldu. Bu açıdan bakıldığında sağlıklı ev dediğinizde, her dairenin havalandırma sisteminin korona sürecindeki sağlık kriterlerine uygun olarak tasarlanması ve kesinlikle birbirinden bağımsız olması gerekiyor. Beşinci ve son kriter ise 2019 yılında güncellenen en son deprem yönetmeliğine göre inşa ediliyor olması. Pandeminin hayatımızda oluşturduğu olumsuzluklara rağmen, deprem hala en çok dikkat etmemiz gereken önceliğimiz.

DAP Yapı'nın bundan önce hayata geçirdiği tüm projelerde olduğu gibi Ormanköy ve Nişantaşı projelerinde de bir numaralı önceliğimiz deprem güvenliği. 1999 yılı, gayrimenkul sektörü için ciddi bir milad oldu. Sonrasında yapılan tüm projeler yeni deprem yönetmeliklerine göre inşa edildi. Bu açıdan pandemi sürecini de sadece gayrimenkul sektörü açısından değil, yaşamımızın tüm alanı açısından bir milat olarak kabul etmek gerekiyor. Biz, kullanılan malzemelerin kalitesinden karot beton dayanım değerine kadar bütün detayların ince elenip sık dokunduğu yapılara 'sağlıklı ev' diyoruz."

Doğal yaşamın artık eskisinden daha önemli bir hal aldığını kaydeden Yılmaz, Ormanköy projesinde sabahları koşu yaparken sincapların, ceylanların ve atların eşlik etmesinin insanların şehrin stresinden uzaklaşmalarını sağlayacağını belirtti.

Yılmaz, "Bu anlamda Ormanköy yaşam vadisinde, yaklaşık 60 bin metrekareyi kapsayan doğal koru alanı, devasa bir gölet ve içerisinde yer alan binlerce su bitkisi, ceylanlar için koru alanı, atlar için özel padok alanı, alabalık gölü, açık hava sinema ve konser alanı, 3 bin metrekareye yaklaşan etkinlik alanı ve yarı olimpik havuz da yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız