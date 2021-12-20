DANS SPORU (LT&ST) SOLO YARIŞMALARI HAKKINDA

ANTALYA (Habermetre) - TDSF Dans Sporu 2021-2022 Sezonu 2. KSY etabı için Solo ve Takım Yarışma talimatnamesinde yer alan, A-4-a maddesinde, aşağıda görüldüğü şekilde bir değişikliğe gidilmiştir. Uygulama, Antalya'da geçtiğimiz günlerde yapılan 1. Etap'taki yarışmada olduğu gibi yapılacaktır.

4) Yaş grubuna göre dans türü ve sayısı:

a) Solo Latin ve Solo Standart Tek Dans

i) Sporcular, kendi yaş grubu için belirlenen dansları yapar.

ii) Sporcular, tablodaki yaş gruplarına göre belirlenen danslarda, topyekün değerlendirilir ve ödüllendirilir.

b) Solo Latin Şov Dans kategorisi sadece Yıldızlar 2, Gençler ve Yetişkinler yaş gruplarının katılımına açıktır.

c) Solo Sporcular sadece kendi yaş grubunda yarışabilir.

Tablo

Yaş grubu

Dans çeşidi ve sayısı

Koreografi

Latin

Standart

Süper Minikler

Ch

W

Müfredat ile sınırlı

Minikler 1

Ch/ J

W/ Q

Müfredat ile sınırlı

Minikler 2

S/ Ch/ J

W/ T/ Q

Müfredat ile sınırlı

Yıldızlar 1

S/ Ch/ R/ J

W/ T/ VW/ Q

Müfredat ile sınırlı

Yıldızlar 2

S/ Ch/ R/ PD/ J

Serbest

Gençler

Yetişkinler

Saygılarımızla

TDSF Dans Sporu Teknik Kurulu adına

Tuncay GÜRBÜZ

TDSF Dans Sporu Teknik Kurulu Başkanı

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