Danimarkalı İslam karşıtı siyasetçi Paludan'dan İsveç'te Türk camisi önünde provokasyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Danimarkalı İslam karşıtı siyasetçi Paludan'dan İsveç'te Türk camisi önünde provokasyon

Danimarkalı İslam karşıtı siyasetçi Paludan'dan İsveç'te Türk camisi önünde provokasyon
Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel

Danimarkalı İslam karşıtı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'de Diyanet İşlerine bağlı Fittja Ulu Camisi önünde elinde Kur'an-ı Kerim ile provokasyon yaptı.

Danimarkalı İslam karşıtı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'de Diyanet İşlerine bağlı Fittja Ulu Camisi önünde elinde Kur'an-ı Kerim ile provokasyon yaptı.

Cami etrafında kimsenin olmadığı bir zamanda yoğun güvenlik önlemeleri altında açıklamalarda bulunan Paludan, daha sonra Türk vatandaşlarının ve göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Fittja Mahallesi'ne geçti.

Burada vatandaşlardan sert tepki gören aşırı sağcı siyasetçi, Kur'an-ı Kerim'i yer attı. Bu çirkin provokasyona karşı çıkan Türk asıllı Fethi Kan, Paludan'ı koruyan polislere sert tepki gösterdi.

Kur'an-ı Kerim yakmanın özgürlük olamayacağını aktaran Kan, "Benim İncil'e saygım var. Hz. İsa'ya inanıyoruz. Müslümanlar hiçbir yerde İncil yakmaz. Siz, Müslüman ülkelerinde bulunan kiliselerin önünde İncil yakıldığını gördünüz mü? Yakılmaya kalkışıldığında polisin buna izin verdiğini gördünüz mü? Neden bu akıl sağlığı yerinde olmayan bir adama izin veriyorsunuz ve burada Müslümanların huzurunu kaçırmaya çalışıyorsunuz?" ifadesini kullandı.

Tepkilerin artması sonucu polis, Paludan'ı olay yerinden hızla uzaklaştırdı.

Paludan, Stockholm'de Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Rinkeby, Skerholmen, Tensta, Husby, Hallunda ve Alby Mahallelerinde de benzeri provokasyonlar yaparken sert tepkilerle karşılaştı.

Paludan hakkında suç duyurusu

Öte yandan Danimarka'nın Ekstra Bladet gazetesinin 27 Ağustos 2021'de yayımladığı ses kayıtlarına göre, Discord (Danimarkalı Gençlik) adlı sesli sosyal medya platformundan, Paludan'ın 13 yaşı ve altındaki erkek çocuklara cinsel içerikli saldırıda bulunduğu belgelendi.

Danimarka Çocuk Esirgeme Kurumu (Rädda Barnen) olaya sert tepki göstererek aşırı sağcı siyasetçi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Danimarkalı İslam karşıtı siyasetçi Paludan'dan İsveç'te Türk camisi önünde provokasyon
Danimarkalı İslam karşıtı siyasetçi Paludan'dan İsveç'te Türk camisi önünde provokasyon
Danimarkalı İslam karşıtı siyasetçi Paludan'dan İsveç'te Türk camisi önünde provokasyon
Danimarkalı İslam karşıtı siyasetçi Paludan'dan İsveç'te Türk camisi önünde provokasyon

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

Türk Sanat Müziği Sanatçısı İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlandı
Türk Sanat Müziği Sanatçısı İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha...
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hulusi Akar Tanju Özcan Mansur Yavaş Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Münir Özkul Gülben Ergen
Spor Cristiano Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Danimarkalı İslam karşıtı siyasetçi Paludan'dan İsveç'te Türk camisi önünde provokasyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 17:46:38. #1.14#

title