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Danimarka, 2021 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası ev sahipliğinden vazgeçti

Danimarka, ev sahipliği yapacağı 2021 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'ndan çekildi.

Danimarka, 2021 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası ev sahipliğinden vazgeçti
07.07.2020 23:59 | Son Güncelleme: 08.07.2020 00:02

Danimarka, ev sahipliği yapacağı 2021 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'ndan çekildi.

Uluslararası Cimnastik Federasyonundan (FIG) yapılan açıklamada, Danimarka Cimnastik Federasyonunun Kopenhag'da gerçekleştirilmesi planlanan organizasyonu düzenlememe kararı aldığı duyuruldu.

Açıklamada, bu kararın FIG'de hayal kırıklığı yarattığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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