Daniel Sturridge, Trabzonspor'dan alacağı 5 milyon eurodan vazgeçti
Sezon başında Trabzonspor'a büyük umutlarla imza atan Sturridge ile dün yollar ayrıldı. İngiliz oyuncu, dün sabah 09.00'da görüşmeye girdi, 11.00'de çıktı. 5 milyon euroyu bıraktı.
Trabzonspor'a sezon başında 2+1 yıllık imza atan Daniel Sturridge ile dün yollar resmen ayrıldı. Karadeniz ekibi, KAP'a yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir" ifadelerine yer verdi.
5 MİLYON EUROYU BIRAKTI
Sabah saat 09.00'da Sturridge ile bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantı saat 11.00'de sona erdi. Toplantı sonrasında İngiliz oyuncu, bu sezonun geri kalan bölümünde alacak olduğu 1.5 milyon eurodan ve önümüzdeki sezonun maaşı olan 3.5 milyon eurodan vazgeçti. Alacak olduğu ücreti Karadeniz ekibine bırakan 32 yaşındaki oyuncu, yaklaşık olarak 35 milyon TL'yi Trabzon'a bıraktı. Daniel, Fırtına'da 16 maça çıktı, 7 gol atıp 4 asist yaptı.
STURRİDGE MESAJI
Trabzonspor, Sturridge ile yolların ayrılmasının ardından sosyal medya hesabından İngiliz oyuncu için bir veda mesajı yayımladı: "Daniel Sturridge'e kulübümüze sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman için ise veda mesajı yayımlamamıştı.
(Akşam)
Haber Videosu: Daniel Sturridge, Trabzonspor'dan alacağı 5 milyon eurodan vazgeçti
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DÜŞÜNÜN BİR İNGİLİZ BİLE HAK ETMEDİĞİ PARAYI ALMAM DEDİ VE ALMADI AMA YA BİZİM BİZİM İNGİLİZLER??EVET ALDILAR AMA HALELRINI GÖRÜYORUZ BİRİ ERZURUMDA KADROYA GİREMİYOR BİRİ FENERDEN KOVULUYOR BİRİDE ÇALIŞTIRACAK TAKIM BULAMIYOR İŞTE ALALHIN SOPASI BU , İCİMİZDEKİ İNGİLİZLER SİZİCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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keşke niye ayrıldığınıda haberin içinde versenizCevap Yaz Yayından Kaldır
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bahis oynadığı tespitt edildi futboldan 4 ay men edildi olayın gerçek yüzünü yazınCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Adam UEFA dan ceza almış. . . 4 ay futbol oynayamayacak. . . Bizden nasıl alacak iddia edebilir ki ? Gelirken sorunlu olduğu biliniyordu. Ceza alması halinde karşılıklı fesih olması lazım. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ADAMIN DİBİİİCevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır