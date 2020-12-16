Daniel Sturridge Aston Villa ile sözleşme imzalamak üzere

Geçtiğimiz sezonun başında Trabzonspor'a transfer olan ancak yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle futboldan 4 ay men edilip bordo-mavililerden ayrılan İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, Premier Lig takımlarından Aston Villa ile kısa sürede sözleşme imzalayacak.

Yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle futboldan 4 ay men cezası alıp geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan ayrılan İngiliz golcü Daniel Sturridge, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile transfer görüşmelerine devam ediyor.

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Golcü futbolcunun sürpriz bir kararla Birmingham ekibiyle görüşmelere başladığı belirtildi. Todofichajes'in haberine göre, Benevento'nun da istediği yıldız oyuncunun ülkesinde kalmak istediği ve bu yüzden Aston Villa'dan gelen teklifi değerlendirmek istediği ifade edildi.

Aston Villa ile görüşmelerde sona yaklaşan Sturridge'in transferinin kısa süre içinde açıklanacağı ifade edildi.