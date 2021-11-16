Daniel Siebert kimdir? Karadağ-Türkiye maçının hakemi kimdir? Daniel Siebert kaç yaşında, nereli, hangi ülkeden?

FIFA 2022 grup eleme maçları bugün sona erecek. Bugün grupların son maçları oynanacak. Bugünkü Karadağ-Türkiye maçının hakemi Daniel Siebert oldu. Peki, Daniel Siebert kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Maçtaki hakemler kimler? Karadağ-Türkiye maçının hakemleri kimlerdir?

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI HAKEMLERİ KİM?

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Fıfa Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 16 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

Podgorica Şehir Stadyumu'nda oynanacak ve 22.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak. Maçta aynı ülkeden Sascha Nicolai Stegemann VAR, Katrin Rafalski ise AVAR olarak görev alacak.

DANİEL SİEBERT KİMDİR?

Daniel Siebert (d. 4 Mayıs 1984), Alman futbol hakemi. FIFA kokartlı, UEFA birinci kategori hakemidir.

Daniel Siebert doğum tarihi : 4 Mayıs 1984

Daniel Siebert kaç yaşında : 37 yaşında

Daniel Siebert nereli : Alman

Daniel Siebert mesleği ne : FIFA kokartlı futbol hakemi

Hakemlik kariyeri:

1998'den beri hakemlik yapan Siebert, 2007'de AFB hakemi olarak atanmıştır. 2009'da 2. Bundesliga'daki ilk maçını yöneten hakem, 2012-13 sezonunda Bundesliga hakemi olmuştur.

Daniel Siebert, 24 Ekim 2014'te Wolfgang Stark'ın yerine FIFA hakemi olarak duyurulmuştur. Böylelikle Siebert, on Alman futbol hakemi arasında en küçüğü olmuştur.

Uluslararası düzeydeki ilk yönettiği maç, 29 Mayıs 2015'te 2015 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında oynanan Portekiz - Türkiye maçıdır. Yönettiği ilk üst düzey uluslararası karşılaşma ise Lüksemburg ile Moldova arasında oynanan hazırlık maçı karşılaşmasıdır.

Kişisel hayatı:

Siebert, 4 Mayıs 1984'te hala yaşamını sürdürdüğü Berlin'de dünyaya gelmiştir. Berlin'deki bir okulda yarı zamanlı öğretmen olarak çalışmaktadır.

Hakemlik görevi:

2007-AFB-Hakem

2009-2. Bundesliga-Hakem

2012-Bundesliga-Hakem

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