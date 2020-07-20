Damien Comolli, Toulouse'un başkanı oldu Bu sezon Fransa Ligue 1'de kötü bir performans sergileyen ve korona virüs sebebiyle tescil edilen ligde küme düşen Toulouse'un hisselerinin çoğu RedBird Capital Partners tarafından satın alındı.

Bu sezon Fransa Ligue 1'de kötü bir performans sergileyen ve korona virüs sebebiyle tescil edilen ligde küme düşen Toulouse'un hisselerinin çoğu RedBird Capital Partners tarafından satın alındı. Firma, kulübün başkanlığına Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'yi getirdi.

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Fransız ekibi Toulouse'un başkanı oldu. Bu sezon Fransa Ligue 1'de kötü bir sezon geçiren Toulouse, korona virüs sonrasında liglerin tescil edilmesiyle küme düşmüştü. Bu kararın ardından mahkemeye başvuran kulüp, burada da umduğunu bulamadı ve bir alt lige düşmesi tescillendi. Yaşanan gelişmelerin ardından RedBird Capital Partners, kulübün hisselerinin yüzde 85'ini satın alarak yönetimde söz hakkına sahip oldu ve kulübün başkanlığına Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'yi getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA