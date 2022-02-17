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Dalında kalan limon vatandaşa dağıtılıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Dalında kalan limon vatandaşa dağıtılıyor

Adana'da Seyhan Belediyesi, üreticilerin maliyetini kurtarmadığı için toplamadığı limonları vatandaşlara ulaştırarak, aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Adana'da Seyhan Belediyesi, üreticilerin maliyetini kurtarmadığı için toplamadığı limonları vatandaşlara ulaştırarak, aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Zarar eden, ürünü toplama, nakliye gibi maliyetlerle daha fazla zarar etmemek için ürünü dalında bırakan Adanalı bazı limon üreticileri, bahçelerinde dalında bulunan limonları Seyhan Belediyesi'ne bağışladı. Başkan Akif Kemal Akay'ın talimatıyla üreticilerin bağışladığı limonlar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı "Mavi Ekip"ler tarafından toplandı. Çuvallara konulan limonlar araçlara yüklenerek, mahalle muhtarları işbirliğiyle Seyhan'daki ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturulmaya başlandı. Önceki gün başlayan çalışmaların ilk gününde Hurmalı, Ova, Sakarya, Ahmet Remzi Yüreğir ve Döşeme mahallelerinde yaklaşık 700 aileye limon dağıtımı gerçekleştirildi.

Başkan Akay, "Ürünlerini toplayamayan çiftçilerimiz, emeklerinin heba, ürünlerinin ziyan olmasına da gönülleri razı olmadığı için dalındaki limonları belediyemize bağışladı. Belediye ekiplerimiz de limonları toplayıp halkımıza ulaştırıyor. Belediye olarak hem zarar eden üreticimizin hayır yapmasına aracılık yapıyoruz hem de ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın ekonomilerine küçük de olsa bir katkı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra çiftçilerimizin ürünlerinin hak ettiği değere ulaşmasını temenni ediyor ve onlara Seyhanlılar adına teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

Dalında kalan limon vatandaşa dağıtılıyor

Dalında kalan limon vatandaşa dağıtılıyor

Dalında kalan limon vatandaşa dağıtılıyor

Dalında kalan limon vatandaşa dağıtılıyor

Dalında kalan limon vatandaşa dağıtılıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Seyhan Belediyesi, Akif Kemal Akay, Seyhan, Adana, Ekonomi, Haberler

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