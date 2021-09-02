Dalında 80 liraya satılan aronyanın hasadı başladı
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Dalında 80 liraya satılan aronyanın hasadı başladı

Dalında 80 liraya satılan aronyanın hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Daha dalındayken kilosu 80 TL'den satılan aronyaların hasadına başlandı.

Daha dalındayken kilosu 80 TL'den satılan aronyaların hasadına başlandı.

Yalova'da Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından üzerinde Ar-Ge çalışmaları başlatılan ve ülke tarımında yeni bir sağlık meyvesi olan aronya için 5. Hasat Tarla Günü yapıldı. Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy' de üretici Murat Değerli'nin 5 dönüme ektiği aronyanın hasaıdan Yalova Valisi Muammer Erol, Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, Ak Parti YalovaMmilletvekili Ahmet Büyükgümüş, Ak Parti İstanbul milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Organik Tarımsal Müdürü Başak Sevingel, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan, Ak Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yılmaz Boz, çok sayıda davetli katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından söz alan Tarım ve Hayvancılık Yalova İl Müdürü Suat Parıldar, Yalova aronyasının doğuşu ve bugünlere geliş sürecinden bahsederek, aronya meyvesinin hem gıda hem de eczacılık sanayiinde kullanıldığını, taze ve kuru meyve olarak da değerlendirildiğini, çok yüksek miktarda antosiyanin ve flavanoidler ihtiva ettiğini anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından protokol aronya hasadı yaptı. Daha dalındayken kilosu 80 TL'den satılan aronyaların hasadına başlandı. - YALOVA

Dalında 80 liraya satılan aronyanın hasadı başladı
Dalında 80 liraya satılan aronyanın hasadı başladı
Dalında 80 liraya satılan aronyanın hasadı başladı
Dalında 80 liraya satılan aronyanın hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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