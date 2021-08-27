Dakika bir gol bir! Dortmund'un yıldızı Reus, Beşiktaş'ı hafife aldı

Borussia Dortmund kaptanı Marco Reus, Beşiktaş'ın da olduğu C Grubu'ndaki konumları hakkında iddialı konuştu. Reus, "Uzun zamandır ilginç rakiplerle oynuyoruz. Ama grupta şu an için hiç büyük takım yok. Bu açıdan şikayet edemeyiz. Şansımız çok yüksek" diye konuştu.