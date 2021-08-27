Dakika bir gol bir! Dortmund'un yıldızı Reus, Beşiktaş'ı hafife aldı
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Dakika bir gol bir! Dortmund'un yıldızı Reus, Beşiktaş'ı hafife aldı

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Borussia Dortmund kaptanı Marco Reus, Beşiktaş'ın da olduğu C Grubu'ndaki konumları hakkında iddialı konuştu. Reus, "Uzun zamandır ilginç rakiplerle oynuyoruz. Ama grupta şu an için hiç büyük takım yok. Bu açıdan şikayet edemeyiz. Şansımız çok yüksek" diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Dortmund, Sporting Lizbon ve Ajax ile C Grubu'nda mücadele edecek. PSG, Bayern, Real, City gibi takımlarla eşleşmemenin sevincini yaşarken aynı duyguyu rakiplerimiz de yaşıyor. Dortmund'un kaptanı Reus, grubu hafife aldı.

Dakika bir gol bir! Dortmund'un yıldızı Reus, Beşiktaş'ı hafife aldı

"BÜYÜK TAKIM YOK"

Ajansspor'un haberine göre; Reus, bu grubu hafif olarak değerlendirdi. Alman yıldız, "Uzun zamandır oynamadığımız ilginç rakipler var. Ama grupta büyük takım şu an için yok. Bu açıdan şikayet edemeyiz. Favori olup olmamak umurumda değil. Şansımız yüksek. Amacımız gruptan çıkmak" ifadelerini kullandı.

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak, 7-8 Aralık tarihlerinde oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Dakika bir gol bir! Dortmund'un yıldızı Reus, Beşiktaş'ı hafife aldı
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Haber Yorumları (1)
HALİL ARLI: Futbol sahada oynanıyor aslanım. Ben GALATASARAY taraftarıyım ama Beşiktaş'a güveniyorum. Türkiye-Norveç maçı öncesinde de boş boş konuşmuşlardı. Noldu hallaç pamuğuna çevirmedik mi, kevgire çevirmedik mi sizi. Hafif adamsın konuştuğun cümleler de hafif Halland efendi
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