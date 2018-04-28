Daib 2017 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Erzurum'da düzenlenen Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) 2017 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Ethem Tanrıver seçildi.

DAİB Genel Kurulu, birliğe bağlı 17 ilin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 645 üyenin katılımıyla Palandöken'de bir otelde yapıldı.

Toplantıda yönetim ve denetim kurullarının raporları, bilanço, gelir gider ve tahmini bütçe hesaplarının okunmasının ardından İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimi için oylamaya geçildi.

Mevcut başkan Cemal Şengel'in yeniden aday olmadığı seçimde Ethem Tanrıver ile Osman Bahar başkanlık için yarıştı.

Seçimde 205 oy alan Tanrıver, birliğin yeni başkanı oldu. Bahar'ın 189 oyda kaldığı seçimde 9 oy da geçersiz sayıldı.

Tanrıver, seçimim tüm ihracatçılara ve bölgeye hayır getirmesini temenni ederek "Bütün sektörleri içine alan bir birliğimiz var. Bu, sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Zor bir coğrafyamız var ama bölgemizin sorunlarının çözülmesi ve bölgemizin gelişmesi için 4 yıl boyunca tüm gücümüzle çalışacağız. Seçimlerde destek verenlere teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Şengel ise Tanrıver'e yeni görevinde başarı dileyerek şunları kaydetti:

"Hayatım boyunca, yaklaşık 12 yıldır onurla sürdürdüğüm görevin şerefi ve gururunu yaşayacağım. Görev sürem boyunca bana büyük destek veren yönetim kurulu ile birlik üyelerine ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yeni dönemde yeni yönetim kurulumuzun bizden daha iyi çalışmalara imza atacağına inanıyorum."