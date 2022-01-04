Daha 24 saat dolmadı! Dün Trabzon'a gelen Gürcü yıldız, geri gönderiliyor
Trabzonspor'un Dinamo Batumi'den kiralamak için anlaşmaya vardığı Irakli Azarovi, dün akşam şehre gelmişti. Gürcü sol bek ve kulübü pazarlıklarda son anda fiyat artırınca transfer çıkmaza girdi.
Bordo-mavili takımın kadrosuna katmaya hazırlandığı Irakli Azarovi transferinde pürüz çıktı. Dinamo Batumi ve Gürcü sol bek, fiyat artırınca Trabzonspor masadan kalkma noktasına geldi.
TRABZON'UN İSTEDİĞİ OLACAK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fırtına, geçtiğimiz gün Trabzon'a gelen 19 yaşındaki oyuncunun isteklerinin ardından transferi şimdilik askıya aldı. Rakamlar, istenen seviyeye gelmezse 19 yaşındaki oyuncudan vazgeçilecek.
7 MAÇTA OYNADI
Kulübüyle 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Azarovi, bu sezon forma giydiği 7 maçta 1 gol kaydetti.
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