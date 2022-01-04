Daha 24 saat dolmadı! Dün Trabzon'a gelen Gürcü yıldız, geri gönderiliyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Daha 24 saat dolmadı! Dün Trabzon'a gelen Gürcü yıldız, geri gönderiliyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Trabzonspor'un Dinamo Batumi'den kiralamak için anlaşmaya vardığı Irakli Azarovi, dün akşam şehre gelmişti. Gürcü sol bek ve kulübü pazarlıklarda son anda fiyat artırınca transfer çıkmaza girdi.

Bordo-mavili takımın kadrosuna katmaya hazırlandığı Irakli Azarovi transferinde pürüz çıktı. Dinamo Batumi ve Gürcü sol bek, fiyat artırınca Trabzonspor masadan kalkma noktasına geldi.

Daha 24 saat dolmadı! Dün Trabzon'a gelen Gürcü yıldız, geri gönderiliyor

TRABZON'UN İSTEDİĞİ OLACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fırtına, geçtiğimiz gün Trabzon'a gelen 19 yaşındaki oyuncunun isteklerinin ardından transferi şimdilik askıya aldı. Rakamlar, istenen seviyeye gelmezse 19 yaşındaki oyuncudan vazgeçilecek.

7 MAÇTA OYNADI

Kulübüyle 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Azarovi, bu sezon forma giydiği 7 maçta 1 gol kaydetti.

Ağaoğlu'nun koronaya yakalanan Ali Koç hakkındaki sözleri kıyameti kopardı! Tepki yağıyor

Ağaoğlu'nun koronaya yakalanan Ali Koç hakkındaki sözleri kıyameti kopardı! Tepki yağıyor

 Anlaşma sağlandı! İşte Trabzonspor'un Edin Visca için ödeyeceği ücret

Anlaşma sağlandı! İşte Trabzonspor'un Edin Visca için ödeyeceği ücret

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title