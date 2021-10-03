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Dağcılar Mersin Karboğazı'nda zirveye tırmandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Dağcılar Mersin Karboğazı'nda zirveye tırmandı

Mersin'de dağcılık sporunun önemli isimlerinden olan 'Muzaffer Erol Gez' anısına düzenlenen etkinlikte dağcılar, 3 bin 524 metre yüksekliğindeki Karboğazı Medetsiz Dağının zirvesine tırmandı.

MERSİN (İHA) - Mersin'de dağcılık sporunun önemli isimlerinden olan ' Muzaffer Erol Gez' anısına düzenlenen etkinlikte dağcılar, 3 bin 524 metre yüksekliğindeki Karboğazı Medetsiz Dağının zirvesine tırmandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Mersin Dağcılık Spor Kulübü (MERDAK) öncülüğünde Karboğazı rotasından Medetsiz Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirildi. Türkiye dağcılık tarihinin önemli isimleri arasında yer alan ve geçen yıl hayatını kaybeden 'Muzaffer Erol Gez' anısına Bolkarlar'ın en yüksek zirvesi Medetsiz Dağına yapılan tırmanış, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

45 dağcı zirveye ayak bastı

Birçok paydaşın desteklediği etkinliğe Mersin ve tüm Türkiye'den yaklaşık 200 kampçı ile 45 dağcı katılım sağladı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi araç, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi ambulans ve 2 sağlık personeli ile destekte bulunurken, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ise 100 kişilik yemek ikramıyla etkinliğe katkı sağladı. Tarsus Belediyesinin de destek verdiği ve 'Muzaffer Erol Gez' için düzenlenen anma tırmanışında 45 dağcı 3 bin 524 metre yüksekliğindeki Medetsiz Dağında zirveye ayak bastı.

"Muzaffer Erol Gez abimizin anısına bir tırmanış tertipledik"

Mersin Dağcılık Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sağnak, "Mersin'in çok önemli bir değeri olan, dağcılık anlamında bütün Türkiye'de birçok kişiye örnek olup yol açmış Muzaffer Erol Gez abimizi kaybetmenin verdiği üzüntü ile O'nun anısına bir şeyler yapmak adına bir anma tırmanışı tertipledik. Gerek Mersin'in dağcılık kulüpleri gerekse Türkiye'nin birçok yerinden destek verdiğiniz, geldiğiniz için teşekkür ediyoruz" dedi. - MERSİN

Dağcılar Mersin Karboğazı'nda zirveye tırmandı

Dağcılar Mersin Karboğazı'nda zirveye tırmandı

Dağcılar Mersin Karboğazı'nda zirveye tırmandı

Dağcılar Mersin Karboğazı'nda zirveye tırmandı

Dağcılar Mersin Karboğazı'nda zirveye tırmandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Dağcılar Mersin Karboğazı'nda zirveye tırmandı - Haberler Spor
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