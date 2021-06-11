Dağ ilçelerinde imeceyle çilek hasadı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dağ ilçelerinde imeceyle çilek hasadı başladı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bülent Değirmen - Haberler | Ekonomi

- Dağ ilçelerinde imeceyle çilek hasadı başladı Bursa'nın dağ ilçelerinde vatandaşlar imece usulüyle çilek topluyor.

- Dağ ilçelerinde imeceyle çilek hasadı başladı

BURSA - Bursa'nın dağ ilçelerinde vatandaşlar imece usulüyle çilek topluyor.

Dağ ilçeleri Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık ve Keles ilçelerinde çilek hasadına başlandı. Dağ ilçelerinin gelir kaynağı olan çilek bu sene de büyük talep görürken, fabrikalara toptan satışlar başladı. Yediveren çeşidi olarak rağbet gören dağ çileği geçen yıl 5 liradan toptan, perakende ise 10 liradan satılırken, bu yıl toptan 6,5 lira, pazarlarda 15 liradan satılıyor.

Orhaneli'nin Söğüt Mahallesi'nde imece usulü toplanan çilek tarlasında çalışan Ferice Tezcan, "Çileğimiz yediveren çeşidi olup bu yıl toptan olarak 6,5 liraya satılıyor. Kasım ayına kadar yaklaşık 5 ay her hafta toplayacağız. Yiyenlere afiyet olsun" dedi.

Ailenin en büyük ferdi 95 yaşındaki Vasfiye teyze de çilek toplamaya gelirken, "Çalışırken gençliğimi hatırladım" dedi.

Dağ ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, hasat zamanı komşularıyla anlaşarak bir gün bir tarlada, bir gün başka tarlada birbirlerine yardım ederek imece usulüyle çilek topluyor. Önümüzdeki günlerde çilek alım fiyatlarının biraz daha artması bekleniyor.

Tarlada toplanan çilekler alıcı ve nakliyeciler tarafından fabrikalara ulaştırılırken, reçel, şurup, dondurma ve daha bir çok alanda işlenerek tüketicilere sunuluyor.

Dağ ilçelerinde imeceyle çilek hasadı başladı
Dağ ilçelerinde imeceyle çilek hasadı başladı
Dağ ilçelerinde imeceyle çilek hasadı başladı
Dağ ilçelerinde imeceyle çilek hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bülent Değirmen

Çıktığı baskülü kıran 1 ton 150 kilogramlık boğa, ikinci el otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Çıktığı baskülü kıran 1 ton 150 kilogramlık boğa, ikinci el otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
İran'ın eski lideri Humeyni'nin sürgün yıllarında Bursa'da kaldığı ev 20 milyona satışa çıktı
İran'ın eski lideri Humeyni'nin sürgün yıllarında Bursa'da kaldığı ev 20 milyona satışa çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Metin Uca Tan Taşçı Sarp Akkaya Enis Arıkan
Spor Diego Ozan Tufan Fatih Terim Ergin Ataman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dağ ilçelerinde imeceyle çilek hasadı başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 23:34:01. #1.16#

title