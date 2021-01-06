Cyle Larin, Beşiktaş efsanesi Ali Gültiken'in 4 gollük rekoruna ortak oldu
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Cyle Larin, Beşiktaş efsanesi Ali Gültiken'in 4 gollük rekoruna ortak oldu

06.01.2021 21:08 | Son Güncelleme: 06.01.2021 21:24

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında 4 gol atan Cyle Larin, Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Ali Gültiken'in siyah beyazlı formayla bir maçta 4 gol atma rekorunu egale etti.

Beşiktaş, Vodafone Stadı'nda konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında gol olup yağdı.

Rakibini 6-0 mağlup eden siyah beyazlılarda Kanadalı forvet Cyle Larin adeta şov yaptı. 4 kez ağları havalandırmayı başaran Larin, Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Ali Gültiken'in siyah beyazlı formayla bir maçta 4 gol atma rekoruna ortak oldu.

Metin-Ali-Feyyaz efsanesinin bir parçası olan Ali Gültiken 15 Ekim 1989 tarikinde oynanan ve Beşiktaş'ın 10-0 kazandığı Adana Demirspor maçında rakip ağları 4 kez sarsmıştı. Bu maç aynı zamanda lig tarihinde bir takımın elde ettiği en farklı skor olma özelliği taşımakta.

BEŞİKTAŞ'IN EN GOLCÜSÜ

Öte yandan bu sezon gol sayısını 10'a yükselten Cyle Larin, 8 gollü takım arkadaşı Aboubakar'ı geçerek Beşiktaş'ın en skorer ismi oldu.

Cyle Larin, Beşiktaş efsanesi Ali Gültiken'in 4 gollük rekoruna ortak oldu
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