CW Enerji, Uryum Gıda'nın çatısına güneş santrali kurdu

ŞANLIURFA (AA) - CW Enerji, Şanlıurfa'da faaliyet gösteren Uryum Gıda firmasının çatısına güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplam 720 kilovat (kWp) gücünde güneş enerji santrali kurulan firmanın çatısında 1618 adet güneş paneli kullanıldı.

Şanlıurfa'da yer alan Uryum Gıda'nın çatısına kurulan panellerle fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, son teknoloji ile yüksek kalite standartlarında güneş panelleri ürettiklerini belirterek, "Alanında uzman mühendis kadromuz ile sektördeki en güncel gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda her proje özelinde doğru ürün seçimi ve uygulaması konusunda oldukça hassasiyet gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek verimlilik ve performans değerlerine sahip uzun soluklu projelere imza attıklarına işaret eden Yılmaz, "Firma çatılarına güneş enerjisi santrali kurmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, yumurta üretiminde faaliyet gösteren Uryum Gıda'nın çatısına güneş enerjisi santrali kurulumunu tamamladık. Firmanın çatısına 720 kilovat gücünde güneş enerji santrali kuruldu ve anahtar teslim projemizde 445 vat (Wp) gücünde 1618 adet güneş paneli kullanıldı." ifadelerini kullandı.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri

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