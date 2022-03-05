Cüneyt Çakır, Türkiye'den ayrılıyor! İşte yeni sezonda düdük çalacağı lig - Haberler

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Cüneyt Çakır, Türkiye'den ayrılıyor! İşte yeni sezonda düdük çalacağı lig

Haberler.com - Spor
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Cüneyt Çakır, Türkiye'den ayrılıyor! İşte yeni sezonda düdük çalacağı lig

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Süper Lig'e veda ediyor. Konuyla ilgili gündeme düşen bir iddiada bulunan eski hakem Deniz Ateş Bitnel, "Cüneyt Çakır'ın Türkiye'de hakemlik yapmasına belki de müsaade edilmeyecek önümüzdeki sezon. Ama Dünya Kupası bekleniyor. Cüneyt Çakır'ın da karşı bir hamlesi var." derken deneyimli hakemin yeni sezonda Suudi Arabistan'da çalışacağını belirtti.

Türkiye'nin en popüler hakemi olan Cüneyt Çakır'ın Süper Lig'deki son dönemi olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. TV 100'de yorumculuk yapan eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, deneyimli hakemin yeni sezonda Suudi Arabistan'da çalışacağını belirtti.

"ANLAŞMA SAĞLANDI"

Deniz Ateş Bitnel yaptığı açıklamada, " Cüneyt Çakır'ın Türkiye'de hakemlik yapmasına belki de müsaade edilmeyecek önümüzdeki sezon. Ama Dünya Kupası bekleniyor. Cüneyt Çakır'ın da karşı bir hamlesi var. Cüneyt Çakır Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile görüşmelerini devam ettiriyor. Anlaşma sağlandı." ifadelerini kullandı.

500 BİN DOLAR KAZANACAK

Ajansspor'da yer alan habere göre, Cüneyt Çakır, Arap ülkesinin Futbol Federasyonu ile sözleşme imzalaması durumunda astronomik bir maaş alacağı iddia edildi. Çakır'ın Suudi Arabistan'dan 1 sezon için 500 bin dolar kazanacağı konuşuluyor.

Haberler.com - Spor

Suudi Arabistan, Cüneyt Çakır, Süper Lig, Spor, Haberler

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