Cüneyt Çakır Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nda hangi maçları yönetmiştir? Cüneyt Çakır'ın uluslararası hakemlik kariyeri!

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın Uluslararası hakemlik kariyeri merak edildi. Yıllardır Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası maçlarında çeyrek final, yarı final, final müsabakalarını yöneten milli hakemimizin tüm hakemlik kariyeri merak ediliyor. Peki, Cüneyt Çakır UEFA Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nda hangi maçları yönetmiştir?

Cüneyt Çakır'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Dünya Kupası'nda hangi maçları yönettiği merak ediliyor. Peki, Cüneyt Çakır'ın yönettiği yarı final, final maçları nelerdir? FIFA Dünya Kupası turnuvasında hangi maçları yönetmiştir?

CÜNEYT ÇAKIR'IN ULUSLARARASI HAKEMLİK KARİYERİ

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, EURO 2020 ile üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'nda görev almanın heyecanını yaşarken, kariyerinde 53'ü A Milli maç olmak üzere 15 yıllık dönemde toplamda 200'e yakın uluslararası müsabaka yönetti.

44 yaşındaki Çakır'ın FIFA hakemi olduğu 2006 yılından bu yana devam eden uluslararası hakemlik kariyerinin önemli satır başları şöyle:

FIFA Dünya Kupası'nda yönettiği maçlar:

- 2018 FIFA Dünya Kupası : 2 maç ve Yarı Final

- 2014 FIFA Dünya Kupası : 40 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda ilk Türk hakemi ve Yarı Final yöneten ilk hakem

- FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası 2012 Final

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yönettiği maçlar:

- UEFA Şampiyonlar Ligi 2019 Yarı Final

- UEFA Şampiyonlar Ligi 2018 Yarı Final

- UEFA Şampiyonlar Ligi 2017 Yarı Final

- UEFA Şampiyonlar Ligi 2016 2 Yarı Final

- Şampiyonlar Ligi Finali 2015 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final yöneten ilk Türk hakem

- UEFA Şampiyonlar Ligi 2015 Yarı Final

- UEFA Şampiyonlar Ligi 2012 Yarı Final

UEFA Avrupa Ligi'nde yönettiği maçlar:

- UEFA Avrupa Ligi 2014 : Yarı Final

- UEFA Avrupa Ligi 2010 : Yarı Final

Avrupa Şampiyonası yönettiği maçlar:

- EURO 2016 : 3 maç

- EURO 2012 : 2 maç ve Yarı Final - Finalin Dördüncü Hakemi

Olimpiyat Oyunları'nda yönettiği maçlar:

- Rio Olimpiyatları 2016 çeyrek final44 yıl aradan sonra Olimpiyatlar'da görev alan ilk Türk hakemi

NOT = Cüneyt Çakır'ın çeyrek final, yarı final ve final maçlarını paylaştık. Elbette bunların dışında birçok uluslararası maç yönetmiştir.

Kaynak : TFF