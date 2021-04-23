Cüneyt Çakır: "Avrupa Şampiyonası'nda olmak büyük gurur"

EURO 2020'de düdük çalacak 18 hakem arasında yer alacağı UEFA tarafından açıklanan Cüneyt Çakır, Avrupa'nın en büyük organizasyonunda bir kez daha görev alacak olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşadığını söyledi.

EURO 2020'de düdük çalacak 18 hakem arasında yer alacağı UEFA tarafından açıklanan Cüneyt Çakır, Avrupa'nın en büyük organizasyonunda bir kez daha görev alacak olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşadığını söyledi.

2012 ve 2016'nın ardından üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'nda bulunacak olmasının gururunu duyduğunu söyleyen Cüneyt Çakır, "Bu noktaya gelmek de, bu istikrarı sağlamak da hiç kolay olmadı. Ancak ekip arkadaşlarımla birlikte hep çalıştık, hiç yılmadık ve hep konsantre olduk" dedi.

Ülkenin genelinin kendisine sağladığı desteğin ve duaların her zaman büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten FIFA kokartlı hakem, "Biz bir aileyiz. Büyük bir aileyiz. Bu başarı hepimizin. Herkes bizi ve turnuvada yer alacak Milli Takımımızı en iyi şekilde desteklesin, dualarını bizden eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Çakır, EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2020 ile 2014 ve 2018 Dünya Kupası'nda görev alan, yarı finaller yöneten bir hakem olarak en büyük sırrının istikrarı korumak ve sürekli çalışmak olduğunu vurguladı.

Cüneyt Çakırın uluslararası kariyeri

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, EURO 2020 ile üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'nda görev almanın heyecanını yaşarken, kariyerinde 53'ü A Milli maç olmak üzere 15 yıllık dönemde toplamda 200'e yakın uluslararası müsabaka yönetti.

44 yaşındaki Çakır'ın FIFA hakemi olduğu 2006 yılından bu yana devam eden uluslararası hakemlik kariyerinin önemli satır başları şöyle:

Dünya Kupası:

2018 FIFA Dünya Kupası 2 maç ve Yarı Final

2014 FIFA Dünya Kupası 40 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda ilk Türk hakemi ve Yarı Final yöneten ilk hakem

Avrupa Şampiyonası:

EURO 2016 3 maç

EURO 2012 2 maç ve Yarı Final - Finalin Dördüncü Hakemi

Olimpiyat Oyunları:

Rio Olimpiyatları 2016 çeyrek final 44 yıl aradan sonra Olimpiyatlar'da görev alan ilk Türk hakemi

Şampiyonlar Ligi:

UEFA Şampiyonlar Ligi 2019 Yarı Final

UEFA Şampiyonlar Ligi 2018 Yarı Final

UEFA Şampiyonlar Ligi 2017 Yarı Final

UEFA Şampiyonlar Ligi 2016 2 Yarı Final

Şampiyonlar Ligi Finali 2015 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final yöneten ilk Türk hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi 2015 Yarı Final

UEFA Şampiyonlar Ligi 2012 Yarı Final

Avrupa Ligi:

UEFA Avrupa Ligi 2014 Yarı Final

UEFA Avrupa Ligi 2010 Yarı Final

Dünya Kulüpler Şampiyonası:

FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası 2012 Final - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı