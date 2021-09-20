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Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bolayır'dan alzaymır uyarısı

AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel
Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bolayır'dan alzaymır uyarısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bolayır, alzaymırın en önemli nedeninin yaşlanma olduğunu bildirdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bolayır, alzaymırın en önemli nedeninin yaşlanma olduğunu bildirdi.

Bolayır, 21 Eylül Alzaymır Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, alzaymırın sıklıkla ileri yaşlarda ortaya çıkan, beynin bazı kısımlarının zamanla hasarlanması sonucu, başta hafıza olmak üzere tüm bilişsel faaliyetler, günlük işlevler ve davranışlarda bozulmayla kendini gösterdiğini belirtti.

Dünya genelinde 40 milyona yakın alzaymır hastası olduğuna dikkati çeken Bolayır, Türkiye'de bu sayının 600 bin ile 1 milyon arasında olduğunun tahmin edildiğini aktardı.

Alzaymır hastalarında, başlangıç süresinde öğrenme ve bellekte bozulmalar olduğuna değinen Bolayır, şunları kaydetti:

"Alzaymır hastalığı öncelikle gündelik hayatı etkileyecek tarzda unutkanlıklarla başlamaktadır. Doktor ile hasta görüşmesi sonrasında yapılacak nöropskiyatrik testlerde hastalığın varlığı, yokluğu hangi tip demans olduğu tespit edilmekte. Alzaymır mevcut ise yapılan testler, hastalığın hangi evrede olduğu hakkında bilgiler verir. En bilinen bunama tarama testi, Mini Mental Durum Testi'dir. Bu test ile hastaya zaman, mekan, öğrenme, sayısal işlem, öğrendiğini hatırlama, isimlendirme, cümle yazma ve görsel bellek muayenesi yapılır. Bunun dışında hastaya uygulanacak nörofizyolojik ve radyolojik incelemelerle alzaymır hastalığı tanısı kesinleştirilir."

Bolayır, alzaymırın en önemli sebebinin yaşlanma olduğuna ve kadınlarda daha sık görüldüğüne işaret ederek, "Alzaymırdan korunmak için zihinsel ve fiziksel olarak aktif kalma, düzenli egzersiz, tansiyonu ve şekeri normal düzeyde tutma, sebze ve meyve tüketimini arttırma, kaza sonucu oluşabilecek kafa yaralanmalarına karşı korunma ile alkol ve sigarayı bırakma önerilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri
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