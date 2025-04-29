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CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 29 Nisan Salı bugün altında son durum ne? Reşat altın ne kadar?

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 29 Nisan Salı bugün altında son durum ne? Reşat altın ne kadar?
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Haberler
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ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük tarifeleri ve Çin'in buna karşı aldığı ekonomik önlemler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu gelişmeler, altın fiyatlarında kayda değer değişimlere yol açtı.? Peki, 29 Nisan Salı tam altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte, güncel altın fiyatlarında son durum…

Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler, altın fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Özellikle ABD'nin Çin'e yönelik uyguladığı ek gümrük vergisi kararları ve Çin'in buna karşılık aldığı ekonomik tedbirler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu. Peki, 29 Nisan 2025 Salı tarihi itibarıyla altın piyasasında son durum nedir? Reşat altın ve cumhuriyet altını ne kadar? Güncel altın fiyatları ne durumda? İşte, altın piyasasındaki en son gelişmeler ve detaylar...

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın saat 16:56 itibariyle yüzde -1,28 değer kaybıyla 26358,95'ten işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 29 Nisan Salı bugün altında son durum ne? Reşat altın ne kadar?CUMHURİYET ALTINI NE KADAR

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını saat 16:56 itibariyle yüzde 0,30 artışla 27565,45'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 29 Nisan Salı bugün altında son durum ne? Reşat altın ne kadar?REŞAT ALTINI NE KADAR

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını saat 16:56 itibariyle yüzde 0,30 artarak 28399,52'den işlem görüyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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