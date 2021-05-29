Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman arasında Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmede,...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman arasında Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmede,...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman arasında Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmede,...
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman arasında Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman arasında Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'la görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'la görüştü
İBRAHİM KALIN ABD DİŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI SHERMAN İLE GÖRÜŞTÜ
İBRAHİM KALIN ABD DİŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI SHERMAN İLE GÖRÜŞTÜ
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman arasında Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmede,... - Haberler
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