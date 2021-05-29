Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman arasında Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmede,...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman arasında Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman arasında Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel