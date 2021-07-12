Kabine toplantısı başladı! Masada Kurban Bayramı tatili var

Kurban Bayramı tatilinin süresinin belirleneceği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Koronavirüs verilerinden aşılamaya kadar bir dizi daha konunun da görüşüldüğü toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapacak.