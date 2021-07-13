Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz Dijital Gösterimi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz Dijital Gösterimi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz Dijital Gösterimi
Anadolu Ajansı / Semra Orkan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün 5. yıl dönümünde 15 Temmuz destanını ve destanı yazan kahramanları anmak amacıyla Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda 15 Temmuz Dijital Gösterimi düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün 5. yıl dönümünde 15 Temmuz destanını ve destanı yazan kahramanları anmak amacıyla Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda 15 Temmuz Dijital Gösterimi düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni iletişim araçları, hologram ve özel projeksiyon teknolojileri kullanılarak sunulacak gösterimde, 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe ve işgal girişimine karşı milletin elde ettiği zafer, o geceden fotoğraflar ve kahramanlık hatıralarıyla anlatılacak.

Sergide, Milli İradenin Zaferi çeşitli fotoğraf ve arşiv görüntüleriyle zenginleştirilen üç boyutlu hologram filmle aktarılacak. Gösterimde başta TBMM olmak üzere menfur saldırıya maruz kalan mekanlar video mapping tekniğiyle yer bulacak. Milli birlik ve zafer coşkusunun da yansıtılacağı gösterimde, vatan ve millet uğruna hayatlarını feda eden şehitler de anılacak.

Marmaray Yenikapı İstasyonu'ndaki 15 Temmuz Dijital Gösterimi'nin resmi açılışı, 15 Temmuz Zaferi'nin 5. yıl dönümünde düzenlenecek bir dizi program kapsamında yarın saat 11.00'da gerçekleşecek.

Dijital sergi ise 8 Ağustos Pazar gününe kadar 11: 00-19: 00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Ziyaretlerde Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirler alınacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü Dijital Gösterimi ise haftanın her günü açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan

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