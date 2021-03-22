Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan'dan dolar açıklaması: Kurlar kısa zamanda eski seviyesine dönecektir

Türkiye için maliyetler arttı! Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, yükselen dolar kuru ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Aşan, sığ hacimle gerçekleşen hareketlerin sakinleştiğini belirtirken, "Önümüzdeki günlerde de beraberce izleyeceğiz. Bu hareketliliğin aklanacağını düşünüyorum. Para politikası gereği, maliye politikası gereği neyse oraya doğru kurların yaklaşacağını düşünüyorum" dedi.

"PİYASANIN İŞLEYİŞİNİ BOZAN BİR HAMLE YAPILMAYACAK"

AK Parti'nin 20 yıllık hizmeti boyunca sosyal devlet anlayışı içinde serbest ekonomi piyasasına bağlı olduğunu vurgulayan Aşan, "2018 yılında ambargo sonrası da oldu. Sermaye kontrolü yapılacak, bankalardaki mevduatlar dondurulacak gibi haberler çıkmaya başladı. Bu haberlerin bir karşılığı yok. Sosyal medyada konu hakkında böyle haberler çıkıyor. Hükümetin yaklaşımı bu noktada hiçbir zaman piyasanın işleyişini bozacak bir hamle olmayacak." ifadelerini kullandı.

"VERİLEN MESAJLARA BAKILMALI"

Sosyal medyada dönen haberlere riayet etmemek gerektiğini belirten Aşan şunları söyledi:

Cumhurbaşkanımızın MB başkanını değiştirmek bir tasarrufu. Cumhurbaşkanımızın ne sebeple yaptığı sadece Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilindedir. Sosyal medyada yalan yanlış şeylere insanlar prim vermesinler. Eğer Cumhurbaşkanımız ihtiyaç görürse nedenini paylaşır. Birincisi bu. İkincisi burada dikkat edilmesi gerekilen değişikliğin hemen ardından yeni MB başkanımızın verdiği mesajdır. Hemen arkasından da Sayın Maliye ve Hazine Bakanımız Lütfi Elvanın verdiği mesajdır. Bu mesajlara lütfen bakılsın.

"OLAĞANÜSTÜ KURUL TOPLANMAYACAK"

Para politikası tarafında olağanüstü bir kurul toplamayacak. Enflasyondaki büyümenin kalıcı bir büyümenin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Merkez Bankası Başkanı bu noktada önümüzdeki dönemde neler yapacağını duyurmuş oldu. Sığ hacimle gerçekleşen hareketliliğin azalacağını düşünüyorum. Var olan para politikası gerekliliği, neyse oraya doğru yaklaşılacak.

"KURLAR GEÇTİĞİMİZ CUMA SEVİYELERİNE DÖNECEK"

Döviz kurlarının geçtiğimiz cuma günü seviyelerine döneceğini belirten Aşan sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye ekonomisi çok büyük bir ekonomi, Türkiye çok önemli bir ülke. Siyasi, diplomatik, ekonomisi itibariyle önemli bir ülke. Bazı durumlarda ülkeler bugün bizim yaşadığımız gibi durumlar yaşayabilirler. Bu bir ülkeye olan güveni sarsacak, tamamen ortadan kaldıracak durum doğurmaz. Bir süreliğine iktisadi karar alıcılar MB'nin tavrının ne olacağına bakacaklar. Toplumun mesajları nasıl karşıladığını takip ederek, karar alacaklar. Belli bir süre içinde cuma gününe geri döneceğiz. Bir türbülans yaşamayacağız. En büyük irade tarafından Cumhurbaşkanımız tarafından alınmış bir karar. Elbette Cumhurbaşkanımız da süreci buna göre değerlendirir.