Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "KKTC'nin egemenlik haklarını kullanması bizim için son derece...
29.09.2020 22:54 | Son Güncelleme: 29.09.2020 23:04
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut