Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "KKTC'nin egemenlik haklarını kullanması bizim için son derece...
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "KKTC'nin egemenlik haklarını kullanması bizim için son derece...

29.09.2020 22:54 | Son Güncelleme: 29.09.2020 23:04

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'KKTC'nin egemenlik haklarını kullanması bizim için son derece...
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'KKTC'nin egemenlik haklarını kullanması bizim için son derece...
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'KKTC'nin egemenlik haklarını kullanması bizim için son derece...
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'KKTC'nin egemenlik haklarını kullanması bizim için son derece...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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