Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalı Maraş'ın açılması laftan ibaret değil

15.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:02

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kapalı Maraş'ın açılması için yapılan çalışmaların, Kıbrıs Türkünün statükoyu kabul etmeyeceğinin kanıtlarından birisi olduğunu belirterek, "Kapalı Maraş'ın açılması laftan ibaret değildir." dedi.



Oktay, Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş bölgesinde düzenlenen "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı"nın açılışında konuştu. Euronews.com'da Görüntüle