Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalı Maraş'ın açılması laftan ibaret değil
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalı Maraş'ın açılması laftan ibaret değil

Oktay, kapalı Maraş'a dair bugünkü tartışmalara ışık tutmak için bazı gerçeklerin altının ısrarla çizilmesi gerektiğini vurguladı.

15.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:02
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalı Maraş'ın açılması laftan ibaret değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kapalı Maraş'ın açılması için yapılan çalışmaların, Kıbrıs Türkünün statükoyu kabul etmeyeceğinin kanıtlarından birisi olduğunu belirterek, "Kapalı Maraş'ın açılması laftan ibaret değildir." dedi.


Oktay, Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş bölgesinde düzenlenen "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı"nın açılışında konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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