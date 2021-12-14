Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır

Tbmm'de, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genel Kurul'da bir konuşma yaptı.

Ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalar yapan Oktay, "Ekonomide, istihdamda, üretimde ihracatta büyüme odaklı tüm alanlarda kalıcı olma hedeflerimizi sürdürüyoruz. Terörde gösterdiğimiz başarı gibi, Covit-19 salgınında gösterdiğimiz başarı gibi; ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız. Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır." dedi.

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