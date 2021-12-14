Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır - Haberler Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'deki bütçe konuşmasında döviz kurundaki artışa ilişkin, "Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır." dedi.

Tbmm'de, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genel Kurul'da bir konuşma yaptı.

Ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalar yapan Oktay, "Ekonomide, istihdamda, üretimde ihracatta büyüme odaklı tüm alanlarda kalıcı olma hedeflerimizi sürdürüyoruz. Terörde gösterdiğimiz başarı gibi, Covit-19 salgınında gösterdiğimiz başarı gibi; ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız. Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır." dedi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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