Cumhurbaşkanı talimat vermişti, 5 bin konut yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı talimat vermişti, 5 bin konut yapılacak

Cumhurbaşkanı talimat vermişti, 5 bin konut yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2018 yılında başlatılan Çamlıca Camii ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesinde bir adım daha atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2018 yılında başlatılan Çamlıca Camii ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesinde bir adım daha atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımlarıyla İstanbul'un deprem dönüşümünü ilgilendiren yeni 5 bin konutluk "Üsküdar'da Büyük Dönüşüm" projesi başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2018 yılında başlatılan Çamlıca Camii ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesinde bir adım daha atıldı. 2018 yılında Çamlıca Camii nin batısında 180 bin m lik bir alan risk alanı ilan edilmişti. Çalışmalara başlanan Üsküdar da 5 bin yeni konut müjdesi verilmişti. Çalışmalara hız verilmesiyle birlikte "Üsküdar'da Büyük dönüşüm" projesine start verildi. Projenin başlatılması için yapılan kentsel dönüşüm yıkım çalışmalarına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti millet vekili Vedat Demiröz, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve çok sayıda protokol katıldı.

Programda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; "İşte şimdi de yeni bir şehircilik yatırımını, yepyeni vizyoner bir projeyi, Kirazlıtepe ve Ferah mahallerinin yanında Mehmet Akif ve Küplüce mahallerimizi de katarak yeni 5.000 konutluk tarihi bir dönüşümü, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlatıyoruz. İnşallah Çamlıca Camii ve çevresinde yürüttüğümüz tüm projelerle toplamda 7.000 konut ve iş yeri kazandıracağız. Üsküdar'ın "Büyük Dönüşümü" hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

Konuşmalarına devam eden Kurum, Üsküdar'ımız İstanbul'un, İstanbul da bu ülkenin gözbebeğidir, göz nurudur. Biz bu şehre hizmet etmeyi, ihya etmeyi; sadece ülkemize değil, tüm dünyaya, tüm insanlığa yapılan bir hizmet olarak görüyoruz.

İstanbul'umuza son 20 yılda tam 100 milyar lira tutarında çevre ve şehircilik yatırımı yaptık. Şu anda sahada 20 milyarlık yatırımımızı da millete hizmet aşkıyla gece gündüz demeden yürütüyoruz" diye konuştu.

(Cüneyt Sevindik/İHA)

Cumhurbaşkanı talimat vermişti, 5 bin konut yapılacak
Cumhurbaşkanı talimat vermişti, 5 bin konut yapılacak
Cumhurbaşkanı talimat vermişti, 5 bin konut yapılacak
Cumhurbaşkanı talimat vermişti, 5 bin konut yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde konuştu: (1)
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini...
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini...

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Çağlar Söyüncü Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı talimat vermişti, 5 bin konut yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 14:41:37. #1.13#

title