Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Takım'ı Bakü'de yalnız bırakmadı

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tribünden takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, UEFA Başkanı Ceferin, TFF Başkanı Nihat Özdemir de vardı.