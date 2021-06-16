Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Takım'ı Bakü'de yalnız bırakmadı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Takım'ı Bakü'de yalnız bırakmadı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tribünden takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, UEFA Başkanı Ceferin, TFF Başkanı Nihat Özdemir de vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da oynanan Galler mücadelesinde millileri yalnız bırakmadı.

Erdoğan, karşılaşmayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında eşi Emine Erdoğan, Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir de vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Takım'ı Bakü'de yalnız bırakmadı

SAMİMİ SOHBET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşma öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile tribünde keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Takım'ı Bakü'de yalnız bırakmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Takım'ı Bakü'de yalnız bırakmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Takım'ı Bakü'de yalnız bırakmadı
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Ömer Özarslan
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