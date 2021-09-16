Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve milletinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanların utanması olmadığını hep birlikte görüyoruz."
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve milletinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanların utanması olmadığını hep birlikte görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve milletinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanların utanması olmadığını hep birlikte görüyoruz."
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri