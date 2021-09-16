Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ve milletinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanların utanması olmadığını hep birlikte görüyoruz.' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve milletinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanların utanması olmadığını hep birlikte görüyoruz."

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve milletinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanların utanması olmadığını hep birlikte görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve milletinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanların utanması olmadığını hep birlikte görüyoruz."

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ve milletinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanların utanması olmadığını hep birlikte görüyoruz.' - Haberler
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