Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Arzusu, AB'ye Tam Üyeliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan La Stampa gazetesine verdiği mülakatta, "AB'den beklentimiz, önümüzdeki suni engellerin bir an önce kaldırılması ve yapıcı bir tutum izlenmesidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan La Stampa gazetesine verdiği mülakatta, "AB'den beklentimiz, önümüzdeki suni engellerin bir an önce kaldırılması ve yapıcı bir tutum izlenmesidir. Türkiye'nin üyeliği iç siyasi hesaplara kurban edilmemelidir" dedi.
Kaynak: Dunya.com