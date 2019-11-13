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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve ABD’li iş insanları ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti için gittiği ABD'nin başkenti Washington'da ABD Ticaret Odası ve DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen programda, Türk ve ABD'li iş insanları ile bir araya geldi.

13.11.2019 09:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve ABD’li iş insanları ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı , Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti için gittiği ABD'nin başkenti Washington'da ABD Ticaret Odası ve DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen programda, Türk ve ABD'li iş insanları ile bir araya geldi.

Kaynak: Dunya.com

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