Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve ABD’li iş insanları ile bir araya geldi

13.11.2019 09:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti için gittiği ABD'nin başkenti Washington'da ABD Ticaret Odası ve DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen programda, Türk ve ABD'li iş insanları ile bir araya geldi.