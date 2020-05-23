CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞEVKET MİRZİYOYEV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
23.05.2020 18:12 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundu. Görüşmede ayrıca Türkiye-Özbekistan ilişkileri, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: DHA