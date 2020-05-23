CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞEVKET MİRZİYOYEV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundu. Görüşmede ayrıca Türkiye-Özbekistan ilişkileri, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kaynak: DHA