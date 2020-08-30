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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi açılışında konuştu. Erdoğan, "Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum
30.08.2020 16:39 | Son Güncelleme: 30.08.2020 17:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 'Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi' Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

30 Ağustos ya istiklal ya izmihlal tercihiyle baş başa bırakılan bir milletin bağımsızlığı ve şerefi için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır. 98 yıl önce kazanılan bu zaferi biz de manasına uygun şekilde kutluyoruz.

"MALAZGİRT'E NASIL SAHİP ÇIKIYORSAK BÜYÜK ZAFERE DE AYNI ŞEKİLDE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Anadolu'nun kapılarını bize açan Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak bu toprakları ebedi vatanımız kılan büyük zafere de aynı şekilde sahip çıkıyoruz. Malazgirt ne kadar bizimse İstanbul'un fethi ne kadar bizimse Çanakkale de Dumlupınar da Sakarya da bizimdir. Bu zaferlerin hepsi şehitlerimizin mübarek kanlarıyla bu topraklara vurduğumuz birer mühürdür. 2200 yıllık devlet tarihimiz en büyük gurur ve güven kaynağımızdır.

Hepsi birbirinin devamı olan devletlerimizi her kim diğerinin karşısına koyuyorsa bu milleti ve tarihini tanımıyor demektir. Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerlerini kötüleyenler Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır. Zaferlerimiz arasında ayrım yapanların amacı 83 milyonun kardeşliğine kastetmektedir. İnsanlarımızı birbirlerine düşürmek isteyenler gereken cevabı yine milletimizden alacaktır.

"BU MİLLETİN 60 SENESİNİ ÇALDILAR"

Her konuyu istismar aracı haline getirenlerin 30 Ağustos gibi, Cumhuriyet, millet, memleket gibi bir dertlerinin olmadığının farkındayız. Sakarya'daki tank palet fabrikamızı diline dolayanlar, bu ülkeyi 2002'ye kadar yüzde 70 oranında dışa bağımlı hale getirenlerdir. Bu milletin 60 senesin çaldılar. Son 18 senede hem kayıpları telafi etmenin hem de ülkemizi zirveye taşımanın mücadelesini verdik. Ülkemizin savunma sanayiinde dışa bağımlığını yüzde 70'lerden yüzde 30'lar seviyesine getirdik.

"BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE NEFES ALDIRMIYORUZ"

Bölücü terör örgütüne nefes aldırmıyoruz. Nerede saklanırsa saklansınlar teröristleri inlerinde buluyor ve imha ediyoruz. Şu gerçeği de asla unutmuyoruz, başarımızı daim kılmamız çıtayı sürekli yukarı taşımamıza bağlıdır. Savunma sanayi sürekli ve yüksek tempolu çalışmayı gerektiren bir sektördür. Savunma sanayii alanında koordinasyon ve eşgüdüm eksikliğine tahammülümüz yoktur. Özellikle kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla razı değiliz. Bu konuda sektörümüzden azami hassasiyet bekliyorum.

"ATMACA'YI YIL SONUNDA TSK ENVANTERİNE KATACAĞIZ"

Atmaca roketi inşallah yıl sonunda TSK envanterine katacağız. Atmaca'nın geliştirilmesinde emeği olan Savunma Sanayi başkanlığımızı ve Roketsan'ı tebrik ediyorum. Mikro uydu fırlatma projesi en kritik çalışmalar arsında yer alıyor. Bu proje ile 100 kg ve altındaki mikro uydularımızı alçak dünya yörüngesine yerleştirebileceğiz.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERLE UZAY LİGİNDEYİZ

Yerli uydumuz uzaya fırlatıldığında ülkemize güvenli bilgi akışı sağlayacak. Milli teknolojilerle fırlattığımız ilk yerli roketimiz 130 km sınırına çıkarak uzay sınırı kabul edilen 100 km sınırını aştı. Böylece Türkiye kendi teknolojileriyle uzaya ilk adımını attı. Artık yerli ve milli teknolojilerle uzay ligindeyiz. Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum.

Manşet

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