Cumhurbaşkanı Erdoğan parti grubunda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin son dakika açıklamalarda bulunuyor. Gündeme dair birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, çarpıcı ifadeler kullandı.

"KARŞI İTTİFAK BİZİ KAH GÜLDÜRÜYOR KAH HAYRETE DÜŞÜRÜYOR"

6 muhalefet partisi liderinin bir araya gelmesine tepki gösteren Erdoğan, "İktidarın olduğu yerde elbette muhalefet de bulunacaktır. Türkiye'nin talihsizliği muhalefet sıfatını hak edecek bir muhalefet liderliği ve organizasyonundan uzak bulunmasıdır. Girdiği 16 seçimin tamamında hezimete uğrayan CHP kendini geliştirmek yerine sürekli geriye gitmiştir. CHP, şimdi peşine taktıkları ile 28 Şubat ittifakı kurdu. Güya seçimi kazanınca yönetim sistemini değiştirecek, dünyayı güzelleştirecekmiş. Biz iddialı bir parti olarak karşımızdaki muhalefetin de iddialı olmasını isteriz. Karşımızdaki ittifak bizi kah güldürüyor, kah hayrete düşürüyor, kah hüzünlendiriyor.

"DAHA ADAYLARINI BELİRLEMEDEN PAZARLIĞA GİRİŞTİLER"

Dünyanın içinden geçtiği şu dönemde gereken cesaretli adımları nasıl atacaklarını doğrusu merak ediyoruz? Yolun başında birbirlerine bu kadar güvensiz olanlar ne yapacaklar merak ediyoruz? Daha cumhurbaşkanı adayını belirleyememiş olanlar doğrudan başbakanlık pazarlığına giriştiler. Sizin yaptığınız bu çalışmanın parlamentoda yeter sayınız var mı? Bu parlamentodan çıkarmanız mümkün mü? Bu ortaoyunu bile karşımızdakilerin milleti nasıl kandırmaya çalıştığına kafidir." dedi.