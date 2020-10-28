Cumhurbaşkanı Erdoğan, Panama Büyükelçisini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Panama Büyükelçisini kabul etti

28.10.2020 16:32 | Son Güncelleme: 28.10.2020 16:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Panama Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Panama Büyükelçisi Mariela Sagel Rosas'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Panama Büyükelçisi Mariela Sagel Rosas'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Panama Büyükelçisi Mariela Sagel Rosas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Rosas'ın beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

(Derya Yetim - Cem Geçim/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Panama Büyükelçisini kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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