Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti ertelendi - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti ertelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti, hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

ZONGULDAK (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti, hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ocak 2022 günü Zonguldak'a gelerek bir dizi açılış ve toplantıya katılacaktı. Ancak yoğun kar yağışı uyarıları nedeniyle programın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, hava muhalefeti nedeniyle programın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Tosun, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şehrimizde gerçekleştireceği Toplu Açılış ve İl Danışma Meclisi Toplantısı uygun olmayan hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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