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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli sporcular ile video konferansla sohbet etti. Milli sporcular ile yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'ye transferini sordu. Çağlar'ın yanıtı ise "Menajerim ilgileniyor efendim" şeklinde oldu.

20.05.2020 10:01 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu dün gençlerle buluştu. Türkiye'nin hem tesisleşme hem de sporcu sayısı bakımından büyük bir atılım yaptığını vurgulayan Başkan Erdoğan, tüm sporcular ile özel olarak ilgilendi. Erdoğan, omzundan sakatlanıp ameliyat olan olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül ile dünya şampiyonu cimnastikçi İbrahim Çolak'a "Geçmiş olsun" dileklerini bir kez daha iletti.

Erdoğan, Akgül'e "Ameliyat olalı uzun zaman oldu, sakatlık ne durumda?" diye sorunca milli güreşçi, "İyileşme sürecindeyim. Yakın zamanda koşulara başlayacağım. Merak etmeyin efendim, eskisinden daha iyi olacağım. Hedefim tabii ki 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya" diye cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, omzundan ameliyat olan diğer sporcu Çolak'ın da durumunu sorup "Omuz sakatlığı çok zordur. 'Halka' hareketleri sizin direkt omzunuzu etkileyen bir harekettir. Olimpiyatların ertelenmesi sizler için iyi oldu" dedi. Daha sonra Erdoğan tüm sporculara, "Bu süreçte sakın idmanlarınızı aksatmayın. Çalışmaya devam. Gardınızı düşürmeyin" deyip tavsiyeler verdi.

"TRANSFER VAR MI ÇAĞLAR?"

İngiltere'de Leicester City'de futbol hayatını sürdüren Çağlar Söyüncü'yle de yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Söyüncü'ye "Transfer var mı" diye sordu. Adı Barcelona ile geçen genç futbolcu, "Menajerim ilgileniyor efendim" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim

GÖRÜŞMEYE KİMLER KATILDI?

Video konferansta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, sporcular; İbrahim Çolak, Taha Akgül, Çağlar Söyüncü, Sümeyye Boyacı, Eda Erdem Dündar, Serap Özçelik Arapoğlu, Melih Mahmutoğlu, Ramil Guliyev, Abdullah Öztürk, Busenaz Sürmeneli, Deniz Selin Ünlüdağ, Bilal Çiloğlu, Rukiye Yıldırım, Mete Gazoz, Eda Tuğsuz, İlke Özyüksel, Çağla Büyükakçay, Esra Bayrak, Buse Naz Çakıroğlu, Ahmet Önder, Uğur Aktaş, Bahattin Hekimoğlu, Rıza Kayaalp, Zeynep Çelik, Yasemin Adar, Alican Kaynar, Emre Sakçı yer aldı.

(Sabah)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim

Spor Manşet

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