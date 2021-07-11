Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği prim ve vergi teşviki, işvereni rahatlatacak! İşte detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği prim ve vergi teşviki ile detaylar şekillenmeye başladı. Buna göre yeni işçi alan firmalara 1.556 lira destek verilecek. Böylece işçinin asgari ücret üzerinden tüm vergi ve primlerini devlet karşılayacak. Teşvik süresi 12 ay olarak belirlenmesine rağmen kadın ve genç işçi alan işletmeler ise destekten 18 ay yararlanacak.

Korona salgını ile birlikte vatandaşa verilen destekler, 2020 yılının Mart ayında başladı. Yaklaşık 661 milyar lirayı bulan destek paketlerine şimdi bir yenisi daha ekleniyor.

Yeni Asır'dan Faruk Erdem "Korkma işçi al, parası devletten" başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonuna kadar yeni işçi alımlarında tüm vergi ve primlerin devlet tarafından 1 yıl boyunca karşılanacağını duyurduğuna yer verildi.

Yazının devamında şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstihdamın desteklenmesi, işgücü maliyetlerinin azaltılması amacıyla çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz' açıklaması yapmıştı.

"MEVCUT ELEMANLARINI ARTIRAN İŞLETMELER TEŞVİKTEN YARARLANACAK"

1 Temmuz tarihi itibariyle özellikle fesih yasağının ortadan kalkması ve kısa çalışma ödeneğinin bitmesi sebebiyle istihdama teşvik de gelmiş oldu. Başta yeme içme sektörü olmak üzere hizmetler ve turizm sektörlerinde normalleşmeyle birlikte canlanma yaşanması yeni eleman ihtiyacını da doğurmuş oldu. Bu sektörler başta olmak üzere mevcut elemanlarını artıran işletmeler teşvikten de yararlanmış olacak.

"HER BİR İŞÇİNİN 12 AY BOYUNCA PRİM VE VERGİLERİNİ DEVLET ÖDEYECEK"

Yeni teşvik ile ilave istihdamın işverene getireceği tüm yükler karşılanmış olacak. Önümüzdeki günlerde uygulama ve detaylarıyla ilgili düzenlemelerin açıklanacağı bu teşvike göre mevcut çalışanlarına ilave olarak alınacak her bir işçinin 12 ay boyunca asgari ücret üzerinden hesaplanacak tüm prim ve vergileri devlet tarafından karşılanacak. Teşvik asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Böylece hem işçi için ödenen SGK primleri hem de işveren SGK primleri karşılanacak.

KADIN VE GENÇ İŞÇİ ALANLAR İÇİN 18 AY UYGULANACAK

Buna ilaveten işçi maaşından alınan gelir vergisi ve damga vergisini de işverenler ödemeyecek. Burada teşvik süresi 12 ay olarak belirlenmesine rağmen kadın ve genç işçi alanlar için 18 ay olarak uygulanacak."